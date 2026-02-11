Королевская семья Британии: новости, секретный выезд Миддлтон из страны

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон тайно покинули страну и провели секретный отдых во Франции. Какие еще известны последние новости о королевской семье Великобритании сегодня, 11 февраля?

Что известно о секретном выезде Уильям и Миддлтон из страны

Принц и принцесса Уэльские провели тайный отпуск на элитном горнолыжном курорте Куршевель во Французских Альпах, сообщает Daily Mail. По данным источника, супруги были замечены в одном из престижных ресторанов на склоне в прошлом месяце.

Сотрудники заведения рассказали, что Уильям и Миддлтон на людях вели себя очень скромно и дружелюбно. Они были одеты в горнолыжную экипировку.

«Они прекрасно провели время и были очень вежливы», — поделился один из работников заведения.

Посетители ресторана, как пишет источник, старались не привлекать к ним излишнего внимания, однако кто-то все же успел сделать несколько фотографий издалека, когда пара покидала заведение.

«Я не мог поверить, что обедаю в одном месте с Кейт и Уильямом. Они были невероятно милыми — особенно в вязаных шапках», — рассказал один из гостей курорта.

Куршевель известен как одно из самых роскошных мест отдыха в Европе с ресторанами, отмеченными звездами Мишлен, и бутиками люксовых брендов. Французские Альпы давно являются излюбленным направлением для членов британской королевской семьи.

Куршевель, Франция Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Почему ухудшились отношения Уильяма и Карла III

Отношения между королем Великобритании Карлом III и его старшим сыном принцем Уильямом резко обострились, сообщает издание Cosmopolitan. По информации инсайдеров журнала, теперь обе стороны испытывают «настоящий гнев» по отношению друг к другу.

Причиной для конфликта стал тот факт, что принц Уильям проигнорировал премьеру документального фильма своего отца «В поисках гармонии: видение короля». Источник утверждает, что наследник престола сделал это специально, и теперь сын и отец полностью прекратили общение.

Отношения между родственниками, по словам инсайдеров, ухудшаются из-за борьбы за влияние и нежелание сторон идти на компромиссы. По утверждению собеседников издания, у Карла III возникает больше сложностей во взаимодействии с Уильямом, чем с младшим сыном — принцем Гарри. Герцога Сассекского во дворце считают эмоциональным и предсказуемым, а принца Уэльского описывают как расчетливого и крайне упрямого человека.

«Они сталкиваются, потому что слишком похожи. Оба считают себя правыми. Никто не уступает легко», — рассказал журналу источник во дворце.

Читайте также:

Замедление Telegram сегодня, 11 февраля: последние новости, разблокировка

Потеря друзей, суды за сына, работа в стриптиз-клубе: как живет Прилучный

Магнитные бури сегодня, 11 февраля: что завтра, тревожность, головные боли