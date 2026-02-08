Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 февраля 2026 в 20:24

Уильям и Кейт устроили тайный отдых на роскошном курорте

Принц Уильям и Кейт Миддлтон провели зимние каникулы на курорте Куршевель

Принц и принцесса Уэльские Уильям и Кейт Принц и принцесса Уэльские Уильям и Кейт Фото: Pool / i-Images/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Принц и принцесса Уэльские Уильям и Кейт тайно провели зимние каникулы на элитном горнолыжном курорте Куршевель во Французских Альпах, сообщает Daily Mail. По данным источника, королевскую пару заметили в одном из престижных ресторанов на склоне.

По словам сотрудников и гостей заведения, будущий король и его супруга вели себя скромно и дружелюбно. Они были одеты в горнолыжную экипировку, а посетители старались не привлекать к ним излишнего внимания, лишь фотографируя издалека.

Куршевель известен как одно из самых роскошных мест отдыха в Европе с ресторанами, отмеченными звездами Мишлен, и бутиками люксовых брендов. Французские Альпы давно являются излюбленным направлением для членов британской королевской семьи.

Ранее стало известно, что Кейт Миддлтон начала заблаговременную подготовку к коронации своего супруга принца Уильяма. Эти планы активизировались на фоне ухудшения здоровья короля Карла III, борющегося с раком. Кейт стремится оперативно согласовать все детали с монархом и другими влиятельными членами семьи.

принц Уильям
Кейт Миддлтон
курорты
Великобритания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Успел втащить киллеру»: новые подробности покушения на генерала Алексеева
Венгрия обвинила Европу в срыве мирного соглашения по Украине
Выборы на Украине: когда, кто кандидаты, поборется ли Зеленский за власть
«Пытается руководить всем миром»: Лавров о скандале с файлами Эпштейна
Лавров сообщил о последствиях для Европы в случае нападения на Россию
В Киеве прогремели взрывы
Раскрыта истинная причина желания Зеленского встретиться с Путиным
Сабуров удалил все посты из основной ленты Instagram
В небе над Россией сбили четыре украинских БПЛА
Полиция опровергла факт из биографии исполнителя покушения на Алексеева
Кинолог развеял мифы о восприятии мира собаками
Стало известно, когда запланированы выборы на Украине
Агрессивный попрошайка терроризирует женщин в столичной подземке
В США раскрыли печальную для Киева правду о танковых соединениях ВСУ
Azur Air перенесла вылеты рейсов из Пхукета в Москву и Владивосток
Ученые указали на новый рекорд Солнца по вспышкам
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
Уильям и Кейт устроили тайный отдых на роскошном курорте
«Это правда»: глава украинского МИД неожиданно высказался о мире с Россией
Экранная возлюбленная Вячеслава Тихонова умерла после тяжелой болезни
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Не успеваю покупать капусту. Научилась жарить оладьи — домашние говорят: ужина не надо, вкусно и без мяса
Общество

Не успеваю покупать капусту. Научилась жарить оладьи — домашние говорят: ужина не надо, вкусно и без мяса

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.