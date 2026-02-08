Уильям и Кейт устроили тайный отдых на роскошном курорте Принц Уильям и Кейт Миддлтон провели зимние каникулы на курорте Куршевель

Принц и принцесса Уэльские Уильям и Кейт тайно провели зимние каникулы на элитном горнолыжном курорте Куршевель во Французских Альпах, сообщает Daily Mail. По данным источника, королевскую пару заметили в одном из престижных ресторанов на склоне.

По словам сотрудников и гостей заведения, будущий король и его супруга вели себя скромно и дружелюбно. Они были одеты в горнолыжную экипировку, а посетители старались не привлекать к ним излишнего внимания, лишь фотографируя издалека.

Куршевель известен как одно из самых роскошных мест отдыха в Европе с ресторанами, отмеченными звездами Мишлен, и бутиками люксовых брендов. Французские Альпы давно являются излюбленным направлением для членов британской королевской семьи.

Ранее стало известно, что Кейт Миддлтон начала заблаговременную подготовку к коронации своего супруга принца Уильяма. Эти планы активизировались на фоне ухудшения здоровья короля Карла III, борющегося с раком. Кейт стремится оперативно согласовать все детали с монархом и другими влиятельными членами семьи.