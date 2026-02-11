Замедление Telegram сегодня, 11 февраля: последние новости, разблокировка

Роскомнадзор ввел ограничения на работу Telegram. Какие последние новости известны об этом сегодня, 11 февраля? Будет ли полностью заблокирован мессенджер, при каком условии могут снять ограничения?

Где не работает Telegram 11 февраля

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в среду, 11 февраля, пользователи Telegram столкнулись со сбоями в работе приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную загрузку сообщений, фото и видео.

Порядка 30% сообщений о сбоях в работе WhatsApp 11 февраля приходятся на Москву, 10% — на Санкт-Петербург, 9% — на Новосибирскую область, 6% — на Самарскую область, 4% — на Кузбасс, Красноярский край, Иркутскую, Свердловскую и Челябинскую области, 3% — на Башкирию, Хабаровский край, Нижегородскую и Брянскую области, 2% — на Татарстан, Красноярский и Пермский края, Московскую, Ленинградскую, Омскую и Ярославскую области.

Почему не работает Telegram 11 февраля

Роскомнадзор с 10 февраля ввел ограничения в отношении Telegram в связи с тем, что мессенджер нарушает российское законодательство в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству, а также пресечения экстремизма и терроризма.

«В связи с этим по решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», — говорится в сообщении ведомства.

В то же время Роскомнадзор ведет диалог с руководством Telegram с целью найти компромисс, заявил в беседе с NEWS.ru зампред ИТ-комитета Госдумы Олег Матвейчев.

«Никто не желает никаких закрытий ради закрытий. Никому не хочется специально что-то блокировать. Идет непростой переговорный процесс, и российское подразделение Telegram готово будет выполнять наши законы. Когда технически будут найдены решение и компромисс, то все будут только рады», — сказал он.

Основатель Telegram Павел Дуров на фоне замедления мессенджера в России, заявил, что «ограничение свободы граждан никогда не бывает правильным решением».

Что в Кремле сказали о замедлении Telegram

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление по поводу того, что руководство Telegram не выполняет требования законодательства РФ.

«Я вижу и читаю заявления Роскомнадзора о том, что принято решение тормозить работу Telegram в связи с тем, что компания не выполняет требования российского законодательства. Ну очень жаль, что компания не выполняет [требования], но есть закон, который нужно выполнять», — заявил он.

Будет ли заблокирован Telegram в России

Экс-советник президента РФ по вопросам развития интернета, председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко считает, что судьба Telegram однозначна — рано или поздно его заблокируют.

«Когда я был советником президента, меня просто распяли за фразу: „Telegram либо будет сотрудничать с государством, либо будет закрыт“. Хотя, как оказалось, он уже тогда сотрудничал с правоохранительными органами по узким темам, только не так активно, как от него требуется сейчас», — сообщил он NEWS.ru.

Эксперт добавил, что не может спрогнозировать дату блокировки.

При каком условии разблокируют Telegram

Доступ к Telegram могут восстановить в полном объеме, когда устранят нарушение, считает член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

«Мяч сегодня на стороне самих платформ. Если Telegram примет решение работать в правовом поле России и обеспечивать безопасность пользователей, все действительно вернется на свои места. <…> Эти требования базовые: соблюдение российского законодательства, защита персональных данных граждан, реальное противодействие мошенничеству, экстремизму и использованию платформ в преступных целях. Они одинаковы как для отечественных сервисов, так и для международных игроков — никаких „особых условий“ или дискриминации», — пояснил парламентарий.

