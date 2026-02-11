Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 03:24

«Очень жаль»: Песков прокомментировал замедление Telegram в России

Песков выразил сожаление, что Telegram не выполняет требования законов России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление по поводу того, что руководство соцсети Telegram не выполняет требования законодательства РФ, передает ТАСС. По его словам, было бы лучше, если бы все сервисы соблюдали установленные правила.

Я вижу и читаю заявления Роскомнадзора о том, что принято решение тормозить работу Telegram в связи с тем, что компания не выполняет требования российского законодательства. Ну очень жаль, что компания не выполняет [требования], но есть закон, который нужно выполнять, — заявил Песков.

Ранее пресс-служба Роскомнадзора сообщила в комментарии NEWS.ru, что на работу Telegram в России введены ограничения. Там отметили, что мессенджер нарушает российское законодательство в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству, а также пресечения экстремизма и терроризма. При этом в ведомстве указали на готовность работать с любыми отечественными и иностранными интернет-ресурсами при условии уважения России.

До этого депутат Госдумы Николай Новичков выразил мнение о возможности полного запрета мессенджера Telegram в России в будущем. Он подчеркнул необходимость ужесточения мер по борьбе с мошеннической деятельностью, осуществляемой через платформу.

