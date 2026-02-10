В Госдуме высказались об ограничениях работы Telegram в России Депутат Новичков допустил полный запрет Telegram в России в будущем

Депутат Государственной думы Николай Новичков допустил полный запрет мессенджера Telegram в России в будущем. В беседе с NEWS.ru он заявил, что важно ужесточать борьбу с мошеннической деятельностью, которая ведется через платформу.

Я не поддерживаю введение ограничений против мессенджера Telegram, поскольку это приведет к сложностям в повседневной жизни и профессиональной деятельности. В контексте борьбы с мошенниками, на мой взгляд, мы должны принимать просто более радикальные меры. Я считаю, что Telegram нужен, как и MAX, конечно, для конкуренции и возможности граждан пользоваться различными платформами. Но я не исключаю, что Telegram при сложившейся ситуации в будущем может быть и полностью запрещен, — высказался Новичков.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что на работу Telegram введены ограничения. Там отметили, что мессенджер нарушает российское законодательство в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству, а также пресечения экстремизма и терроризма.

