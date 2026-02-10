Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 15:50

В Госдуме высказались об ограничениях работы Telegram в России

Депутат Новичков допустил полный запрет Telegram в России в будущем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Депутат Государственной думы Николай Новичков допустил полный запрет мессенджера Telegram в России в будущем. В беседе с NEWS.ru он заявил, что важно ужесточать борьбу с мошеннической деятельностью, которая ведется через платформу.

Я не поддерживаю введение ограничений против мессенджера Telegram, поскольку это приведет к сложностям в повседневной жизни и профессиональной деятельности. В контексте борьбы с мошенниками, на мой взгляд, мы должны принимать просто более радикальные меры. Я считаю, что Telegram нужен, как и MAX, конечно, для конкуренции и возможности граждан пользоваться различными платформами. Но я не исключаю, что Telegram при сложившейся ситуации в будущем может быть и полностью запрещен, — высказался Новичков.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что на работу Telegram введены ограничения. Там отметили, что мессенджер нарушает российское законодательство в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству, а также пресечения экстремизма и терроризма.

Подписывайтесь на наш MAX

Telegram
мессенджеры
MAX
мошенники
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд Петербурга конфисковал несколько сотен поддельных кукол Барби
В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве экс-президента ВФЛА
IT-эксперт объяснил, как не потерять данные в Telegram в случае блокировки
«Кривлялся, как паяц»: Лавров о поведении Зеленского на встрече с Путиным
Диетолог рассказала, как сделать пиццу полезным приемом пищи
Сына президента ВФЛА Балахничева заподозрили в убийстве отца
В российском посольстве анонсировали визит Путина в Казахстан
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 44 БПЛА
Захарова заявила, что Россия заранее знала о преступлениях Эпштейна
«Сколько людей было обмануто»: Милонов о дальнейшей судьбе Telegram в РФ
Вечеринки в Куршевеле, президентская гонка, Е-мобиль: куда пропал Прохоров
В России сочли сатанистской атаку ВСУ на похоронную процессию
Джиган решил отвадить ухажеров от своей жены угрозами
Сотрудницу детсада в Москве уволили после скандала с успокаиванием детей
США утратили контроль над рядом ключевых командований НАТО
В Индийский океан рухнул самолет
«Очередной акт терроризма»: Захарова о покушении на генерала Алексеева
Госдума разрешила блокировать фишинговые сайты без суда
«Как фанатики»: экс-нардеп о планах ЕС позволить Украине вступить в союз
Захарова назвала главную проблему Европы
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.