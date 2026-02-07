Зимняя Олимпиада — 2026
Мокрый снегопад и тепло до 0? Погода в Москве в конце февраля: чего ждать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
По предварительным данным метеоцентров, в течение последних дней февраля в Москве ожидаются умеренные морозы и частые осадки. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе в конце зимы, ждать ли мокрых снегопадов и тепла до нуля градусов?

Какая погода будет в Москве в конце февраля

Погода в пятницу, 20 февраля, в Москве ожидается довольно холодной. Согласно прогнозу, дневная температура составит около −2 градусов, а ночью столбик термометра может опуститься до −10 градусов. Облачная погода, вероятно, будет сопровождаться слабыми осадками. В субботу, 21 февраля, ожидается некоторое потепление. Днем температура приблизится к −1 градусу, а ночью составит около −5 градусов. В воскресенье, 22 февраля, будет стоять пасмурная погода с небольшим снегом. Днем температура будет колебаться около −4 градусов, а ночью похолодает до −7 градусов.

Начало новой недели принесет затяжные осадки. В понедельник, 23 февраля, синоптики прогнозируют пасмурную погоду с периодическим слабым снегом в течение всего дня. Температура днем составит около −2 градусов, а ночью опустится до −7 градусов. Во вторник, 24 февраля, снегопад, вероятно, продолжится. Дневная температура составит около −3 градусов, ночью же похолодает до −6 градусов.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В среду и четверг, 25 и 26 февраля, сохранится облачная погода со снегом. Температура днем будет около −1 градуса, а ночью — в районе −5 градусов.

Завершится февраль постепенным ослаблением морозов. В пятницу, 27 февраля, прогнозируется пасмурная погода, осадки в виде слабого снега возможны преимущественно в первой половине дня. Температура воздуха днем составит около −2 градусов, а ночью прогнозируется −4 градуса. В субботу, 28 февраля, последний день месяца, москвичей ожидает облачная погода. Согласно прогнозам, днем температура ожидается около −1 градуса, однако ночью вновь подморозит до −5 градусов. Возможен слабый снег.

Таким образом, в российской столице в конце февраля мокрых снегопадов и тепла до нуля градусов не ожидается.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце февраля

В Санкт-Петербурге в пятницу, 20 февраля, дневная температура составит около −8 градусов, а ночью столбик термометра опустится до −19 градусов. Суббота, 21 февраля, и воскресенье, 22 февраля, продолжат эту тенденцию с небольшими колебаниями. Ожидается, что днем температура будет держаться в районе −4 градусов, а ночью — от −8 до −9 градусов.

В понедельник, 23 февраля, дневная температура поднимется до −2 градусов, но ночи останутся холодными, с показателями около −8 градусов. Во вторник и среду, 24 и 25 февраля, воздух в светлое время суток прогреется до −1 градуса, а ночные заморозки ослабнут до −5 градусов.

В четверг, 26 февраля, и пятницу, 27 февраля, дневная температура в Северной столице будет находиться на уровне −1 градуса, а ночью подморозит до −6 градусов. В субботу, 28 февраля, столбики термометров впервые за долгое время могут показать нуль градусов. Ночью все еще ожидается небольшой мороз до −5 градусов.

