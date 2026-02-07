Почему не работает мобильный интернет сегодня, 7 февраля: где сбои в России

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 7 февраля: где сбои в России

Сегодня, 7 февраля, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России. Проблемы фиксируются у абонентов операторов МТС, «МегаФон», Т2, Yota и «Билайн». Что об этом известно, когда будут отменены ограничения?

Где в РФ не работает мобильный интернет 7 февраля

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в субботу, 7 февраля, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, Т2, Yota, «МегаФона», «Билайна» и других операторов отмечают, что из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения не могут полноценно пользоваться онлайн-услугами, навигатором, поисковыми системами, мессенджерами и QR-кодами.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 7 февраля поступило от пользователей T2. Порядка 24% жалоб об отсутствии связи приходятся на Москву, 13% — на Челябинскую область, 7% -- на Санкт-Петербург, Кузбасс и Новосибирскую область, 4% — на Приморский край, Волгоградскую, Тверскую, Московскую и Самарскую области, 2% — на Дагестан, Татарстан, Хабаровский край, Иркутскую, Пензенскую, Саратовскую, Свердловскую, Нижегородскую и Ярославскую области.

Почему не работает мобильный интернет 7 февраля

Сбои, а также снижение скорости интернет-соединения с 4G до 2G могут наблюдаться в период угрозы БПЛА. Президент России Владимир Путин заверил, что ограничения мобильной связи в российских регионах в первую очередь связаны с необходимостью защитить жителей от атак беспилотных летательных аппаратов.

Отключение мобильной передачи данных помогает предотвратить управление дронами и передачу видеосигнала с них, пояснили в Министерстве цифрового развития Оренбургской области.

В интересах безопасности граждан заблаговременное информирование о конкретных локациях и сроках действия ограничений на интернет-соединение не представляется возможным, заявили в департаменте информационных технологий и связи ЯНАО.

«Ограничения на работу мобильного интернета будут отменены, как только это позволит оперативная обстановка», — уточнили в ведомстве.

7 февраля особый режим реагирования на возможную атаку беспилотников действовал, в частности, в Татарстане, Мордовии, Воронежской, Пензенской, Ульяновской, Самарской, Тульской и Липецкой областях. По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 82 украинских беспилотника над российскими регионами. 45 БПЛА были ликвидированы над территорией Волгоградской области, восемь — над Брянской областью, по шесть — над Ростовской и Саратовской областями, по четыре — над Орловской и Тверской областями, три — над Курской областью и по одному -- над территориями Астраханской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Липецкой и Смоленской областей.

Что делать при отключении мобильного интернета

При отключении мобильного интернета россияне могут подключиться к бесплатным точкам доступа Wi-Fi. Также в период сбоев остаются доступными сайты из белого списка. В него входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка» и «Деловые линии».

В феврале Минцифры расширило белый список, включив в него ВТБ, ПСБ, сайты Burger King, «Детского мира», службы доставки СДЭК, ж/д перевозчика «Гранд сервис экспресс», маркетплейса «Мегамаркет», а также сервисы ФНС для налогоплательщиков.

