Трескучие морозы и дубак до -19? Погода в Москве в начале недели: что ждать

В начале следующей недели в Москву вновь вернутся морозы, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 9 по 11 февраля, ждать ли трескучих морозов и дубака до -19 градусов?
Какая погода будет в Москве в начале недели
По словам Евгения Тишковца, после небольшого потепления в выходные дни в Москву вновь придут морозы.
«После потепления, которое придется на выходные, на следующей неделе столбики термометров снова поползут вниз. Однако столь экстремальной и затяжной стужи, которая сейчас за окном, не предвидится, и слава Богу! Но оставшаяся часть февраля будет по-зимнему умеренно морозной. В этом году весна как минимум придет в срок. То есть в Москве зима будет жить еще шесть недель, после чего передаст эстафету метеовесне, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво станет превышать нулевую отметку», — рассказал он.
По данным метеоцентров, в понедельник, 9 февраля, днем температура воздуха составит лишь -8 градусов, однако из-за высокой влажности и северо-западного ветра с порывами до 8 м/c ощущаться будет, что на улице значительно холоднее. Погода будет пасмурной, но значительных осадков не прогнозируется. Атмосферное давление будет стабильно высоким, около 747 миллиметров ртутного столба.
Вторник, 10 февраля, принесет небольшое смягчение мороза, но увеличит вероятность снегопадов. Ночная температура составит около -14 градусов, дневная поднимется до -8 градусов. При этом во второй половине дня и вечером ожидается снег. Ветер сохранит западное направление, но станет слабее. На дорогах ожидается гололедица.
В среду, 11 февраля, ночью температура воздуха упадет до -19 градусов. Однако в течение дня ожидается резкое потепление до -9 градусов. Днем и вечером с высокой вероятностью пойдет снег. Пик снегопада, согласно детальным данным, ожидается к вечеру. Ветер усилится до 8 м/c, что в сочетании со снегом может ухудшить видимость на дорогах. Атмосферное давление начнет заметно падать — до 737 миллиметров ртутного столба.
Таким образом, в российской столице в начале следующей недели прогнозируются трескучие морозы и дубак до -19 градусов.
Какая погода будет в Санкт-Петербурге в начале недели
Погода в Санкт-Петербурге 9 февраля будет пасмурной. Ожидаются осадки в виде снега. Дневная температура воздуха составит около -7 градусов. Ночью мороз усилится до -18 градусов при облачной погоде. Атмосферное давление будет умеренным и составит около 760 миллиметров ртутного столба.
Во вторник характер погоды не изменится. Днем температура ожидается в районе -8 градусов, а ночью похолодает до -10 градусов. Осадки в виде снега будут продолжаться, хотя и могут ослабнуть. Ветер сохранит западное направление, но станет слабее, около 4 м/c.
В среду, 11 февраля, морозы могут усилиться в Северной столице. Дневная температура воздуха составит -11 градусов, ночная опустится до -12 градусов. Погода останется пасмурной, утром возможен снег, который днем прекратится. Ветер будет слабым, восточным. Атмосферное давление останется низким, около 750 миллиметров ртутного столба.
