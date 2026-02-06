Трескучие морозы и дубак до -19? Погода в Москве в начале недели: что ждать

В начале следующей недели в Москву вновь вернутся морозы, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 9 по 11 февраля, ждать ли трескучих морозов и дубака до -19 градусов?

Какая погода будет в Москве в начале недели

По словам Евгения Тишковца, после небольшого потепления в выходные дни в Москву вновь придут морозы.

«После потепления, которое придется на выходные, на следующей неделе столбики термометров снова поползут вниз. Однако столь экстремальной и затяжной стужи, которая сейчас за окном, не предвидится, и слава Богу! Но оставшаяся часть февраля будет по-зимнему умеренно морозной. В этом году весна как минимум придет в срок. То есть в Москве зима будет жить еще шесть недель, после чего передаст эстафету метеовесне, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво станет превышать нулевую отметку», — рассказал он.

По данным метеоцентров, в понедельник, 9 февраля, днем температура воздуха составит лишь -8 градусов, однако из-за высокой влажности и северо-западного ветра с порывами до 8 м/c ощущаться будет, что на улице значительно холоднее. Погода будет пасмурной, но значительных осадков не прогнозируется. Атмосферное давление будет стабильно высоким, около 747 миллиметров ртутного столба.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вторник, 10 февраля, принесет небольшое смягчение мороза, но увеличит вероятность снегопадов. Ночная температура составит около -14 градусов, дневная поднимется до -8 градусов. При этом во второй половине дня и вечером ожидается снег. Ветер сохранит западное направление, но станет слабее. На дорогах ожидается гололедица.

В среду, 11 февраля, ночью температура воздуха упадет до -19 градусов. Однако в течение дня ожидается резкое потепление до -9 градусов. Днем и вечером с высокой вероятностью пойдет снег. Пик снегопада, согласно детальным данным, ожидается к вечеру. Ветер усилится до 8 м/c, что в сочетании со снегом может ухудшить видимость на дорогах. Атмосферное давление начнет заметно падать — до 737 миллиметров ртутного столба.

Таким образом, в российской столице в начале следующей недели прогнозируются трескучие морозы и дубак до -19 градусов.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в начале недели

Погода в Санкт-Петербурге 9 февраля будет пасмурной. Ожидаются осадки в виде снега. Дневная температура воздуха составит около -7 градусов. Ночью мороз усилится до -18 градусов при облачной погоде. Атмосферное давление будет умеренным и составит около 760 миллиметров ртутного столба.

Во вторник характер погоды не изменится. Днем температура ожидается в районе -8 градусов, а ночью похолодает до -10 градусов. Осадки в виде снега будут продолжаться, хотя и могут ослабнуть. Ветер сохранит западное направление, но станет слабее, около 4 м/c.

В среду, 11 февраля, морозы могут усилиться в Северной столице. Дневная температура воздуха составит -11 градусов, ночная опустится до -12 градусов. Погода останется пасмурной, утром возможен снег, который днем прекратится. Ветер будет слабым, восточным. Атмосферное давление останется низким, около 750 миллиметров ртутного столба.

