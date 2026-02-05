Слабый снегопад и дубак до –20? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

В конце недели в Москве ожидаются сильные морозы, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 6 по 8 февраля, ждать ли слабых снегопадов и дубака до −20 градусов?

Какая погода будет в Москве в конце недели

По словам Евгения Тишковца, в ночь на пятницу в Москве столбики термометров могут опуститься до −20 градусов.

«Пик похолодания придется на предстоящую ночь — в Москве ударят 20-градусные морозы. В выходные холод отступит, в течение суток столбики термометров будут колебаться от −8 до −13 градусов. Небо затянут облака, осыпаясь снегом. Февраль примет комфортный климатический вид», — рассказал он.

Ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова отметила, что в выходные дни температура воздуха в российской столице будет на 5 градусов ниже климатической нормы.

«Погода в выходные — она будет, скажем так, более мягкая. Морозы сохранятся, но все-таки они будут мягкими. Зато погода будет облачная, уже не будет такого яркого солнца. Время от времени будет приниматься небольшой снежок. В ночные часы температура воздуха в Москве будет находиться в диапазоне от −13 до −15 градусов, а днем столбики термометров покажут −10–12 градусов», — добавила синоптик.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце недели

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что в ночь на пятницу температура воздуха в регионе может опуститься до −27 градусов.

«Предстоящая ночь в нашем регионе будет очень холодная, примерная температура — от −27 до −22 градусов. Но главное — это Санкт-Петербург, так как и по территории города температура воздуха будет стремиться к −20 градусов. Да и завтрашний день тоже станет холодным с температурой точно ниже −10 градусов», — сообщил метеоролог.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 7 февраля в Северной столице ожидается кратковременный снег. Ночью воздух остынет до −17 градусов. Днем ожидается от −12 до −10 градусов. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо повышаться.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Утром в воскресенье, 8 февраля, будет около −10 градусов. Днем воздух прогреется до −7 градусов. В течение всего дня небо будет затянуто облаками. Снег возможен слабый и непродолжительный, преимущественно в первой половине дня. К вечеру ветер усилится до 8 м/c с северного направления.

