Метеоролог пообещала москвичам скорое ослабление морозов

Суровые морозы в столичном регионе пойдут на спад в предстоящие выходные дни, заявила ведущий эксперт Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с РИА Новости. По ее прогнозу, погода станет более мягкой, однако будет сопровождаться облачностью и периодическим слабым снегом.

Погода в выходные, она будет, скажем так, более мягкая. Морозы сохранятся, но все-таки они будут мягкими. Зато погода будет облачная, уже не будет такого яркого солнца. Время от времени будет приниматься небольшой снежок, — сказала Позднякова.

Синоптик уточнила, что хотя похолодание сохранится, его интенсивность значительно уменьшится. В ночные часы температура воздуха в Москве будет находиться в диапазоне от -13 до -15 градусов, а днем столбики термометров покажут -10–12 градусов.

Данный температурный режим, как отметила специалист, продержится в течение всей субботы и воскресенья. Отклонение от климатической нормы составит лишь около пяти-шести градусов, что существенно меньше аномалии начала недели, когда морозы были сильнее нормы на 10 градусов.

Ранее Позднякова сообщала, что потепление ожидается в Москве не раньше конца февраля. Она отметила, что температура в столице и Подмосковье будет ниже климатической нормы как минимум всю первую половину месяца. Она подчеркнула, что как февраль, так и март являются месяцами холодного периода.