Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 13:49

Метеоролог пообещала москвичам скорое ослабление морозов

Синоптик Позднякова сообщила о смягчении морозов в Москве к выходным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Суровые морозы в столичном регионе пойдут на спад в предстоящие выходные дни, заявила ведущий эксперт Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с РИА Новости. По ее прогнозу, погода станет более мягкой, однако будет сопровождаться облачностью и периодическим слабым снегом.

Погода в выходные, она будет, скажем так, более мягкая. Морозы сохранятся, но все-таки они будут мягкими. Зато погода будет облачная, уже не будет такого яркого солнца. Время от времени будет приниматься небольшой снежок, — сказала Позднякова.

Синоптик уточнила, что хотя похолодание сохранится, его интенсивность значительно уменьшится. В ночные часы температура воздуха в Москве будет находиться в диапазоне от -13 до -15 градусов, а днем столбики термометров покажут -10–12 градусов.

Данный температурный режим, как отметила специалист, продержится в течение всей субботы и воскресенья. Отклонение от климатической нормы составит лишь около пяти-шести градусов, что существенно меньше аномалии начала недели, когда морозы были сильнее нормы на 10 градусов.

Ранее Позднякова сообщала, что потепление ожидается в Москве не раньше конца февраля. Она отметила, что температура в столице и Подмосковье будет ниже климатической нормы как минимум всю первую половину месяца. Она подчеркнула, что как февраль, так и март являются месяцами холодного периода.

Россия
Москва
морозы
синоптики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минфин увеличит объем продаж валюты и золота
«Высокие ставки»: аналитик оценил формат переговоров по Украине в ОАЭ
Стало известно, где могут похоронить убитого сына Каддафи
Лепс и Киба скрывали от поклонников правду о расставании
Дети попались на уловки мошенников в онлайн-играх
Глава РАН оценил пользу генетических тестов
Патруль Росгвардии поймал скрывавшегося от следствия вора-рецидивиста
В России раскритиковали введение журнала для записи конфликтов в школах
Захарова раскрыла значение скандала с Эпштейном и детьми на Западе
В ГД ответили, введут ли запрет на соцсети для детей из-за участившихся ЧП
«Как бы не сопротивлялась»: в России раскрыли, кому достанется Гренландия
Нашествие «Жуков», удар по МФЦ, HIMARS и «Нептуны»: как ВСУ атакуют РФ
В Совфеде назвали причину частых нападений в школах
В МИД России выступили с важным заявлением о планах НАТО
Стало известно, как избежать проблем на работе из-за транспортного коллапса
Американское побережье содрогнулось от мощного взрыва
Свыше 80 детей вернули в Узбекистан из России в 2025 году
Концерт Долиной рискует пройти в полупустом зале
Полицейский рассказал об уровне преступности в Петербурге
Раскрыта одна деталь плана Трампа по Украине
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.