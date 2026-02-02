Синоптик рассказала, когда в Москву придет долгожданное потепление Синоптик Позднякова: температура в Москве повысится во второй декаде февраля

Повышение температуры в Москве прогнозируется во второй декаде февраля, заявила NEWS.ru главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова. В начале месяца, по ее словам, жителям столицы предстоит столкнуться с заморозками и снегопадами.

Что касается центрального района Московского региона, то мы рассчитываем, что существенное потепление произойдет только в начале второй декады февраля. Расчеты показывают, что тогда температура воздуха устаканится, потому что вся первая декада будет с температурным режимом ниже климатической нормы и снегопадами. В остальные российские регионы потепление придет в разное время, потому что различные синоптические процессы определяют погоду. Где-то и сейчас еще тепло, а где-то уже похолодало, — поделилась Позднякова.

Она подчеркнула, что как февраль, так и март являются месяцами холодного периода. В связи с этим, по словам синоптика, надежда на потепление в первые дни весны выглядит слишком оптимистично.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что метеорологическая весна придет в Центральную Россию раньше обычного. По его словам, это событие стоит ожидать примерно в середине марта, что приведет к началу весеннего половодья.