Синоптик сделал неожиданное заявление о наступлении весны

Метеорологическая весна придет в Центральную Россию раньше срока, заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В комментарии для РИА Новости он заявил, что ее следует ждать примерно с середины марта с последующим началом весеннего половодья.

В этом году метеорологическая весна в Центральной России начнется раньше положенных сроков на одну неделю, то есть примерно с середины марта <...>. В заключительной, третьей, декаде месяца [февраля] средняя температура воздуха составит минус два — минус три градуса при норме −4,8 °C, то есть апофеоз календарной зимы будет относительно теплым, — заявил Тишковец.

Тишковец указал, что в феврале температура воздуха в регионе окажется близкой к средним многолетним значениям или немного ниже из-за холодных условий в первой половине месяца. Хотя начало месяца принесет температуру значительно ниже нормы (на 7–12 °C), вторая половина компенсирует этот дефицит теплыми погодными условиями, приближающими среднемесячные температуры к нормальным показателям с незначительным минусовым отклонением. Он добавил, что, если бы не было аномальных сугробов, выполняющих роль природного «холодильника», процесс начался бы гораздо раньше.

Ранее метеоролог Александр Сергеев рассказывал, что в 2026 году климатическая весна может прийти в центральную часть России в конце февраля. По его словам, температура днем может достигать +6 градусов и снег полностью сойдет.