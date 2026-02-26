Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 06:30

Назван древнейший злак, богатый клетчаткой

Нутрициолог Чаевская: каша из полбы улучшает работу кишечника за счет клетчатки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Полбяная каша полезна для кишечника благодаря высокому содержанию клетчатки, заявила NEWS.ru нутрициолог Наталья Чаевская. При этом, по ее словам, содержащиеся в крупе витамины насыщают организм энергией.

Полба — один из древнейших злаков, который выращивали еще тысячи лет назад. Сегодня она снова возвращается в рацион людей, заботящихся о своем питании и здоровье. Полба является отличным источником сложных углеводов и клетчатки, которая улучшает работу кишечника. Эта крупа насыщает на длительное время и не вызывает скачков сахара в крови. Кроме того, растительный белок в ее составе выступает альтернативой животному. Он подходит для тех, кто не употребляет продукты животного происхождения, — поделилась Чаевская.

Она подчеркнула, что основное различие между полбой и обычной пшеницей заключается в строении зерна. По словам Чаевской, у данной крупы плотная оболочка, которая оберегает злак от насекомых и загрязнений. Нутрициолог также указала, что у полбы приятный ореховый вкус, а текстура зерна делает кашу рассыпчатой и питательной.

Полба переваривается медленно, что делает эту кашу одним из лучших гарниров. Этот злак особенно хорошо впишется в рацион людей с активным образом жизни, снижающих вес, а также тех, кто хочет разнообразить питание. Кроме того, крупа содержит витамины группы В, которые помогают справиться со стрессом и усталостью, — заключила Чаевская.

Ранее нутрициолог Елена Желянина заявила, что манная каша отлично подходит для восстановления после операций и при обострении заболеваний ЖКТ. По ее словам, она легко усваивается, что делает ее полезной в таких ситуациях.

