26 февраля 2026 в 06:15

Названа самая распространенная ошибка хранения чистящих средств

Эксперт по гигиене Георгиева: чистящие средства нельзя переливать в другую тару

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Переливание чистящих средств в другую тару может снизить их эффективность, заявила NEWS.ru эксперт категории «Уход за домом» компании «Арнест ЮниРусь» Александра Георгиева. По ее словам, химию нужно хранить в сухом пространстве при соблюдении комнатной температуры.

Распространенная ошибка в хранении чистящих средств — переливание в бутылки без заводской маркировки. Оригинальная упаковка обеспечивает герметичность, корректное дозирование и стабильность состава, поэтому при переливании действие химии может нарушаться. Кроме того, вместе с упаковкой теряется информация о способе применения и сроке годности. Бытовые средства лучше держать в сухом месте при стабильной комнатной температуре и обязательно плотно закрывать после использования. Если флаконы находятся рядом с плитой или под прямыми солнечными лучами, регулярный нагрев может постепенно снижать эффективность средства, — пояснила Георгиева.

Она отметила, что бытовая химия для кухни и ванной — это концентрированные составы, рассчитанные на удаление стойких загрязнений. Таким образом, по словам Георгиевой, несмотря на деликатную работу современных формул, хранить их рядом с продуктами питания или в свободном доступе для детей не стоит. Эксперт посоветовала делать выбор в пользу закрытого шкафа с фиксатором или верхних полок.

Современные средства для кухни и ванной работают за счет продуманной формулы: одни компоненты отвечают за удаление жира, другие — за работу с минеральными отложениями, третьи — за удобство нанесения и контролируемый расход. Эта результативность сохраняется только при правильном хранении, поэтому лучше следовать рекомендациям на этикетке, чтобы средство давало максимальный результат, — заключила Георгиева.

Ранее доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов предупредил, что смешивание чистящих средств может вызвать бурную химическую реакцию с выделением токсичного газа. По его словам, это может привести к тяжелому отеку легких и создать угрозу для жизни.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
