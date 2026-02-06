Канцерогены, удар по нервной системе: назван топ опаснейших стройматериалов

Эксперт по строительным материалам, гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев назвал топ-10 самых вредных стройматериалов. Среди них — потенциальные канцерогены и угнетающие нервную систему человека вещества. Подробности — в материале NEWS.ru.

Почему шифер — самый вредный стройматериал

На первое место по опасности можно поставить старый добрый асбестоцементный шифер, а также изделия, содержащие его. Многие до сих пор считают его надежным кровельным материалом, но мало кто задумывается, что асбестовая пыль — это сильнейший канцероген. Любое повреждение, сверление или естественное разрушение со временем приводит к попаданию этих микроскопических волокон в воздух, а затем в легкие. Риск онкологических заболеваний при этом многократно возрастает, и никакого безопасного уровня воздействия асбеста не существует.

Дешевый линолеум и ПВХ-плитка

На втором месте в черном списке — дешевый линолеум и некоторые виды ПВХ-плитки. Проблема кроется не только в том, что они быстро истираются и теряют вид, главная беда — выделение в воздух целого коктейля летучих органических соединений. Особенно это касается материалов на основе вспененного ПВХ. При нагреве от солнца или теплого пола они могут выделять винилхлорид и фталаты, которые негативно влияют на эндокринную систему и дыхательные пути. Резкий, долго не выветривающийся химический запах после укладки — первый и главный сигнал тревоги.

Ламинат и мебель из ДСП

Третью позицию занимает ламинат и мебель из древесно-стружечных плит (ДСП) низкого класса эмиссии. Связующим элементом в них является карбамидо-формальдегидная смола. В дешевых образцах, относящихся к классам E2 или E3, выделение формальдегида — известного канцерогена, раздражающего глаза и горло, — может в разы превышать все допустимые нормы. Этот процесс особенно активен в теплом и влажном воздухе. Если после укладки нового ламината или установки шкафа у вас слезятся глаза или першит в горле — виноват именно он.

Краски и лаки на органических растворителях

Четвертое место уверенно держат краски, лаки и грунтовки на органических растворителях. Они, безусловно, быстро сохнут и дают глянцевую поверхность, но цена этому — испарения ксилола, толуола, бензола. Эти вещества угнетают нервную систему, вызывают головные боли и головокружение. Использовать такие материалы для внутренних работ, особенно в спальнях и детских, — это преступление против здоровья. Тот же принцип распространяется на многие «суперпрочные» клеи и монтажные пены.

Пенопласт Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Пенопласт

Пятым пунктом идет пенополистирол, он же пенопласт, используемый для внутреннего утепления стен и потолков. Материал этот не только горючий, но при нагреве, не говоря уже о пожаре, начинает интенсивно выделять стирол — вещество, пагубно влияющее на печень и кровеносную систему. Кроме того, он абсолютно паронепроницаем, что при неправильном монтаже приводит к образованию конденсата, сырости и плесени внутри стен, а это уже новая проблема.

Гипсокартон

Шестая опасность — это некачественный гипсокартон. Казалось бы, самый нейтральный материал. Однако дешевые плиты часто производят из низкосортного гипса с повышенной кислотностью и примесями, что может вызывать неприятные ощущения. Но главная проблема даже не в этом, а в том, что такой гипсокартон обладает повышенной гигроскопичностью и при малейшей протечке или влажности превращается в рассадник плесени внутри конструкции, которую вы даже не увидите.

Сухие строительные смеси неизвестных производителей

На седьмом месте — сухие строительные смеси (штукатурки, стяжки, плиточные клеи) от неизвестных производителей или явно контрафактные. Их часто подделывают, экономя на основных компонентах и добавляя непредсказуемые химические пластификаторы и присадки. В итоге вы получаете не только трескающуюся и осыпающуюся поверхность, но и постоянный источник пыли, которая может содержать вредные вещества. Качество смеси — это основа долговечности любого покрытия, и на ней экономить нельзя.

Стекловата и минеральная теплоизоляция

Восьмой пункт — некоторые виды минеральной и стекловатной теплоизоляции. Сам по себе материал может быть безопасен, но только при условии идеальной изоляции от жилого пространства. Мельчайшие волокна стекловаты, попав в воздух при монтаже или повреждении обшивки, вызывают сильнейшее раздражение кожи, слизистых и дыхательных путей. Укладывать такой утеплитель на открытые стены или потолки внутри квартиры без последующей герметичной паро- и ветрозащиты категорически нельзя.

Стекловата Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Конструкции без антикоррозионной защиты

Девятое место можно отдать некачественным металлическим крепежам и элементам конструкций без надлежащей антикоррозионной защиты. Речь о саморезах, анкерах, уголках, профилях для гипсокартона, которые ржавеют за считанные месяцы в условиях ванной комнаты или на балконе. Их разрушение не только сводит на нет весь ремонт, но и может привести к ослаблению конструкций, обрушению навесных шкафов или полок, что представляет прямую физическую опасность.

Дешевые ПВХ-изделия

Замыкает список десятый, но не менее важный материал — дешевые ПВХ-изделия: стеновые панели, потолочные плитки, плинтусы и трубы. Помимо уже упомянутой проблемы с выделением фталатов, эти материалы в случае пожара становятся настоящей ловушкой. Они не просто горят, а плавятся и интенсивно выделяют крайне токсичный дым, содержащий диоксины и фосген, отравление которыми происходит мгновенно и часто не оставляет шансов на спасение.

Залог успеха — в осознанном выборе. Всегда требуйте у продавца гигиенические сертификаты и сертификаты пожарной безопасности на материалы. Выбирайте краски и лаки на водной основе с пометкой «для внутренних работ». Для пола и мебели ищите маркировку класса эмиссии E0 или E1. Приоритет лучше отдавать проверенным натуральным материалам: цементным смесям от известных заводов, качественной керамической плитке, изделиям из массива дерева с натуральными маслами для пропитки. После любого ремонта, даже косметического, обязательно устройте многодневное интенсивное проветривание всего помещения, прежде чем в него заселиться.

