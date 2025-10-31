Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 02:00

Как постирать одежду и не испортить ее: полная инструкция от технолога

Фото: Shutterstock/FOTODOM

От выбора режима работы стиральной машины зависит не только итоговый результат, но и долговечность вещей. Доцент кафедры профессионального и технологического образования экономического факультета Государственного университета просвещения Елена Ершова в интервью NEWS.ru подробно объяснила, как правильно подобрать программу для разных материалов.

Режим «Экспресс-стирка»

Экспресс-режим идеально подходит для повседневной стирки вещей, которые часто меняются и не требуют глубокой очистки. Время стирки — 30–45 минут, температура воды — 30–40 градусов, высокая скорость отжима. В таком режиме можно стирать футболки, легкие сорочки и спортивную форму без сильных загрязнений, но если на вещах есть пятна жира, грязи или следы краски — экспресс-стирка неэффективна, нужно выбрать другую программу или предварительно обработать вещи. Не рекомендуется использовать этот режим для массивных вещей и постельного белья.

Вариацией экспресс-стирки является быстрая стирка, рассчитанная на 15–25 минут. Она подходит для слабо загрязненных вещей. Нужно учесть: чем короче программа, тем интенсивнее воздействие на ткань, поэтому этот режим не подходит для деликатных тканей.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Режим «Хлопок»

Стирка хлопка — универсальный базовый режим для очистки хлопчатобумажных тканей, льна и полиэстера. Продолжительность цикла может достигать двух-трех часов, при этом скорость отжима варьируется от средней до максимальной. Эта программа эффективно справляется даже с сильной грязью. Температуру можно выбрать в зависимости от типа ткани и степени загрязнения, ориентируясь на рекомендации на ярлыке изделия:
  • 90–95 градусов — интенсивная стирка;
  • 60 градусов — стандартная;
  • 40 градусов — бережная.

В этом режиме можно стирать одежду из хлопка, постельное белье, полотенца, крупные вещи вроде курток, а также смешанные хлопковые ткани, не требующие особого бережного ухода. Интенсивная стирка при 90–95 градусах подходит для детского белья и одежды.

Режим «Синтетика»

Режим «Синтетика» или «Смешанные ткани» предназначен для стирки изделий из искусственных материалов — полиэстера, нейлона, акрила, а также тканей, где синтетика сочетается с натуральными волокнами. Эта программа подходит и для ежедневной стирки вещей с легкими загрязнениями. Температура воды составляет около 40 градусов, скорость отжима — высокая, длительность — до двух часов, но программа настроена так, чтобы избежать деформации вещей. Этот режим идеально подойдет для спортивных костюмов, блузок, рубашек, платьев и повседневной одежды из синтетики.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Режим «Деликатная стирка»

Режим «Деликатная стирка» предназначен для тканей, которые требуют особо мягкого ухода, — вискозы, тонкой синтетики, некоторых видов полиэстера и смешанных материалов, а также вещей из шерсти, шелка и шифона, тонких свитеров, кардиганов и легких платьев. Температура воды при стирке в этом режиме обычно составляет 30–40 градусов, отжим выполняется на самых низких оборотах или отключается. Барабан стиральной машины движется плавно и аккуратно, не деформируя и не повреждая ткани.

Режим «Ручная стирка»

Режим «Ручная стирка» используется для одежды с соответствующей пометкой. Эта программа имитирует стирку вручную при температуре 30–40 градусов и бережный отжим. Предусмотрены длительные паузы для замачивания и мягкое вращение барабана. Режим подходит для шерстяных изделий, кашемира, кружева, шифона и других деликатных тканей.

Программа «Шерсть»

Программа «Шерсть» обеспечивает щадящую стирку при температуре 30–40 градусов с мягким отжимом, который при необходимости можно полностью отключить. В этом режиме стирают свитеры, кардиганы и другие изделия из шерсти или с ее содержанием. Однако одежда из кашемира при такой стирке может деформироваться или сесть. Так что если у вас нет возможности выставить температуру 20 градусов и отключить отжим, кашемировые изделия лучше стирать вручную. Всегда обращайте внимание на ярлыки — некоторые вещи допускают только сухую чистку.

Пуховики и спортивную обувь из текстиля рекомендуется стирать при температуре не выше 40 градусов без отжима. Для этого подойдут режимы «Деликатная» или «Ручная стирка» в сочетании со специализированными гелями. Чтобы наполнитель в пуховике не сбился комками, можно положить в барабан несколько теннисных мячиков.

