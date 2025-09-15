Продлеваем жизнь стиральной машине: +5 лет гарантировано

Правильный уход за стиральной машиной позволяет значительно продлить срок ее службы и избежать дорогостоящего ремонта. Регулярное техническое обслуживание и соблюдение простых правил эксплуатации сохраняют работоспособность всех узлов агрегата. Эти меры особенно важны для современных моделей с электронным управлением, чувствительных к перепадам напряжения и качеству воды.

Раз в месяц запускайте программу очистки при 90 °C с добавлением лимонной кислоты или специального средства для удаления накипи. Проверяйте и очищайте фильтр насоса от мелких предметов и ниток. Не перегружайте барабан — распределяйте белье равномерно. Используйте качественные моющие средства, предназначенные для автоматических стиральных машин. Устанавливайте стабилизатор напряжения для защиты электроники от скачков в сети.

После каждой стирки оставляйте дверцу и лоток для моющих средств приоткрытыми для просушки. Раз в полгода проверяйте состояние резинового уплотнителя и очищайте его от влаги и загрязнений. Соблюдение этих правил поможет поддерживать технику в идеальном состоянии и предотвратит преждевременный износ деталей.

