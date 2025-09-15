Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 17:38

Продлеваем жизнь стиральной машине: +5 лет гарантировано

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Правильный уход за стиральной машиной позволяет значительно продлить срок ее службы и избежать дорогостоящего ремонта. Регулярное техническое обслуживание и соблюдение простых правил эксплуатации сохраняют работоспособность всех узлов агрегата. Эти меры особенно важны для современных моделей с электронным управлением, чувствительных к перепадам напряжения и качеству воды.

Раз в месяц запускайте программу очистки при 90 °C с добавлением лимонной кислоты или специального средства для удаления накипи. Проверяйте и очищайте фильтр насоса от мелких предметов и ниток. Не перегружайте барабан — распределяйте белье равномерно. Используйте качественные моющие средства, предназначенные для автоматических стиральных машин. Устанавливайте стабилизатор напряжения для защиты электроники от скачков в сети.

После каждой стирки оставляйте дверцу и лоток для моющих средств приоткрытыми для просушки. Раз в полгода проверяйте состояние резинового уплотнителя и очищайте его от влаги и загрязнений. Соблюдение этих правил поможет поддерживать технику в идеальном состоянии и предотвратит преждевременный износ деталей.

Ранее сообщалось о способах избавиться от неприятного запаха из стиралки. Всего два шага избавят вас от проблемы без лишних затрат.

техника
стиральные машины
ремонт
уход
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.