02 января 2026 в 20:48

Катание на лодке в Ленобласти обернулось трагедией для компании мужчин

Три человека погибли при перевороте лодки в Ленинградской области

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Три человека погибли и один пострадал в результате переворота лодки на Новоладожском канале в Ленинградской области, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Инцидент произошел в районе базы «Креницы».

Выживший был доставлен в больницу, говорится в сообщении. Тела погибших были подняты на берег спасателями и переданы правоохранительным органам.

Ранее экс-глава организованной преступной группировки «Солнцевские» Виктор Аверин погиб на территории подмосковного яхт-клуба «Адмирал». Согласно предварительным данным, судно с ним на борту перевернулось в ходе движения по ледяной поверхности.

Кроме того, стая косаток атаковала яхту вблизи португальского берега. Происшествие случилось возле города Назаре в ночь на 1 декабря, на борту судна в это время находилась голландская семья, совершавшая переход из Лиссабона в Порту.

Также наставник испанской женской футбольной команды «Валенсия Б» Фернандо Мартин погиб в Индонезии вместе с тремя своими сыновьями. Причиной их гибели стало кораблекрушение, в результате которого они ушли под воду.

