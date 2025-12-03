Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 10:27

Киты-убийцы атаковали яхту посреди ночи

DM: у берегов Португалии стая косаток напала на яхту с семьей из Нидерландов

Фото: Konrad Wothe/imageBROKER.com/Global Look Press
Стая косаток напала на яхту у берегов Португалии, сообщает издание Daily Mail. Инцидент произошел около города Назаре в ночь на понедельник, 1 декабря. На яхте находилась семья из Нидерландов, которая следовала из Лиссабона в Порту.

Среди ночи пассажиров разбудила сильная качка. Сначала они не поняли причину, но затем выяснилось, что на судно напали косатки. Морские животные повредили корпус, и яхта начала заполняться водой.

Семье удалось благополучно добраться до берега, пострадавших в результате инцидента нет. Судно было изъято местными властями для проведения дальнейших проверок.

Ранее другая яхта была протаранена и потоплена стаей косаток у побережья Португалии, на ее борту находилась семья из пяти человек, которых эвакуировал военный вертолет. Благодаря оперативным действиям спасателей все люди, включая троих детей, не пострадали. Происшествие случилось к северу от Лиссабона. Родители успели передать сигнал бедствия SOS и переместиться в спасательный плот до того, как яхта затонула.

