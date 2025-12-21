Новый год-2026
Переворачивание лодки в яхт-клубе под Москвой привело к трагедии

«112»: человек погиб при переворачивании лодки в одном из яхт-клубов Мытищ

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Трагический инцидент со смертельным исходом произошел на водной акватории в подмосковном городе Мытищи. По предварительной информации Telegram-канала «112», в одном из местных яхт-клубов перевернулась лодка, в которой на момент происшествия находилось несколько человек — один из пассажиров судна погиб.

Спасти мужчину, несмотря на оперативные реанимационные действия, не удалось. На борту маломерного судна в момент его внезапного опрокидывания находились пять человек. Четверо из них, по предварительным сведениям, не пострадали либо получили незначительные травмы и были эвакуированы из воды.

Личность погибшего мужчины в настоящее время не установлена, тело еще не опознано. Для проведения необходимой процедуры привлечены правоохранительные органы и родственники возможной жертвы.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные группы. Их основная задача — установить точные причины трагедии, которые пока остаются неясными. Рассматриваются различные версии случившегося.

Ранее сообщалось, что пассажир круизного лайнера Marella Explorer 2 компании TUI упал за борт по пути из Мадейры на Канарские острова и пропал без вести. Инцидент произошел на судне, рассчитанном на путешествия только взрослых туристов.

