Жители Мытищ увидели в небе «три луны» В небе над Мытищами из-за редкого явления появились три луны

В конце января жители Мытищ стали очевидцами необычного природного явления — «трех лун», передает «Москва 24». Этот оптический эффект проявляется исключительно при экстремально низких температурах и высокой влажности воздуха.

Эффект заключается в оптической иллюзии, когда на небосводе одновременно наблюдается несколько лунных дисков. Это явление обусловлено преломлением света от настоящей Луны в плоских шестиугольных кристаллах льда, которые парят в верхних слоях атмосферы.

«Ложные луны», или парселены, представляют собой зимний аналог солнечных гало. По народной примете, их появление предвещает дальнейшее понижение температуры.

Ранее сообщалось, что жители Саратова стали свидетелями редкого атмосферного явления — эффекта гало с двумя ложными солнцами. Он возникает из-за преломления и отражения солнечных лучей ледяными кристаллами в перистых облаках. Гало может принимать различные формы, такие как касательные дуги, паргелический круг и световой столб. Многие горожане наблюдали это явление и делились своими впечатлениями и фотографиями.