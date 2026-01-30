Женщину едва не убило обрушившейся от снега крышей остановки

В жилом комплексе «Датский квартал» в подмосковных Мытищах обрушилась крыша автобусной остановки, сообщает MK.RU. На кадрах видно, что конструкция не выдержала большого количества снега. В результате травмы получила женщина. Другие обстоятельства неизвестны.

До этого в Москве сосулька убила женщину во дворе дома № 3 по улице Хавской. Глыба сорвалась с крыши дома на голову 65-летней прохожей, от полученных травм она скончалась сразу же. Лед обрушился на женщину, когда коммунальщики проводили работы по очистке кровли. Позже в Сети появились кадры с места гибели пенсионерки.

Ранее в Роскачестве напомнили, что снег обязаны немедленно убирать с крыш, если его высота достигает свыше 30 сантиметров. При этом сроки очистки зависят от региона, а требования к уборке устанавливают региональные власти. Уборкой снега и наледи с крыши частного дома должен заниматься собственник. В многоквартирных домах эта обязанность лежит на управляющей компании или товариществе собственников жилья.