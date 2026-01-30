Зимняя Олимпиада — 2026
Появились кадры с места гибели пенсионерки от падения наледи в Москве

Фото: t.me/moscowproc
В Сети появились кадры с места гибели пенсионерки от падения наледи с крыши дома на улице Хавской в Москве. Их опубликовала столичная прокуратура и Telegram-канал «112». По данным надзорного ведомства, лед обрушился на женщину, когда коммунальщики проводили работы по очистке кровли.

На кадрах видно лежащее в снегу под окнами многоквартирного дома тело женщины. На видео также запечатлен внушительных размеров сосульки на карнизе, которые коммунальные службы не успели дочистить.

По информации «112», перед инцидентом прохожие кричали женщине, чтобы она не ходила под сосульками. Женщина, пишет канал, погибла на месте, получив смертельную травму головы.

Уголовное дело возбудили по статье 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В прокуратуре подчеркнули, что проконтролируют расследование и его результаты.

Ранее стало известно о похожем случае в Пензе. Местная жительница умерла после падения ледяной глыбы на улице Ленинградской у дома № 10. Пострадавшая скончалась на месте. Очевидцы также рассказали, что к дому подъехала автовышка, а территорию вокруг здания оцепили.
