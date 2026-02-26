В Подмосковье начала орудовать банда подростков в балаклавах

Жителей подмосковных Мытищ терроризирует группа подростков, которые нападают на прохожих без видимой причины и снимают свои действия на видео, передает MSK1.RU. В банде, по словам одной из пострадавших, около 20 человек, они часто носят балаклавы.

Мать 16-летнего юноши рассказала, что ее сына жестоко избили во дворе дома № 4 на 1‑й Институтской улице в микрорайоне Строитель. Подросток едва не попал снежком в бабушку зачинщика. Толпа напала на него, пинала ногами по голове. Юноша на мгновение потерял сознание, но избиение продолжилось. Разнять дерущихся удалось женщине, которая выходила из подъезда. Школьник не рассказал о случившемся родным и соврал, что подрался с приятелем. Позже в травмпункте у него диагностировали гематому глазного яблока, сотрясение мозга и ушибы.

Спустя несколько дней те же подростки выманили его в подъезд и под угрозами заставили извиняться. Когда юноше удалось выбраться, он все рассказал родителям. Мать выяснила, что ее сын — не единственная жертва. По ее словам, банда избивает как сверстников, так и случайных людей. Так, 23 февраля агрессивные подростки напали на двух прохожих, после чего скрылись у торгового центра «Красный кит». Очевидцы заметили, что нападавшие, возможно, были пьяны.

