09 февраля 2026 в 15:09

Полиция Барнаула начала проверку после избиения инвалида в лифте

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Барнаульские полицейские начали проверку по факту избиения инвалида в лифте жилого дома в Индустриальном районе, сообщили в региональном главке МВД. Проверку инициировали после появления в социальных сетях видеозаписи инцидента.

Заявление зарегистрировано. <…> Гражданин направлен для прохождения судебно-медицинского обследования с целью определения степени тяжести вреда здоровью, — говорится в сообщении.

Ранее в управлении Следственного комитета России по Калужской области сообщили, что двое жителей Обнинска обвиняются в убийстве. По версии следствия, они до смерти избили человека, после чего поместили тело в тележку из магазина и перевезли его к железнодорожным путям, пытаясь скрыть преступление. Подозреваемые задержаны.

До этого сообщалось, что в Электростали 18-летнего парня зарезали на остановке. Конфликт начался в автобусе. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось. Через некоторое время удалось задержать подозреваемого. Он утверждает, что не отдавал себе отчет в своих действиях. По словам мужчины, у него с собой был нож, который он взял из квартиры.

