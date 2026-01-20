Двое мужчин избили человека до смерти и попытались замести следы В Обнинске двоих мужчин арестовали по обвинению в убийстве человека

Двое жителей Обнинска в Калужской области обвиняются в убийстве человека, сообщили в управлении Следственного комитета России по региону. По версии следствия, они забили пострадавшего до смерти, после чего закинули тело в тележку продуктового магазина и привезли ее к железной дороге. Таким образом они хотели скрыть следы преступления. Оба фигуранта были арестованы.

По версии следствия, в ходе конфликта злоумышленники подвергли мужчину избиению на территории Обнинска. После чего с целью сокрытия следов преступления в тележке продуктового магазина переместили тело на железнодорожное полотно станции Обнинское, — говорится в сообщении.

Ранее в Электростали 18-летнего парня зарезали на остановке. Конфликт начался в автобусе. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось.

Через некоторое время удалось задержать подозреваемого. Он утверждает, что не отдавал себе отчет в своих действиях. По словам мужчины, у него с собой был нож, который он взял из квартиры.