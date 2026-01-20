Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 16:26

Не менее 20 человек обварились кипятком в Обнинске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Не менее 20 человек обварились в кипятке в Обнинске Калужской области, сообщил Telegram-канал Mash. Причиной этого стали проблемы в работе терморегуляторов воды в жилых домах.

Как отметил канал, первые жалобы по этому вопросу поступили еще в 20-х числах декабря прошлого года. Многие жители получали ожоги II и III степени тяжести. При этом во время подготовки к отопительному сезону управляющие компании просили устранить неисправности в работе системы горячего водоснабжения, но уведомления были проигнорированы.

Ранее пресс-служба СК РФ сообщила, что пожилой житель Обнинска, получивший ожоги от кипятка во время принятия душа, погиб. После инцидента председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования дела. В регионе возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

До этого в Санкт-Петербурге два человека пострадали от ожогов из-за мощного фонтана кипятка, вырвавшегося из-под земли в результате прорыва трубы. Инцидент произошел на улице Маршала Казакова.

Россия
Калужская область
Обнинск
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бессент предостерег Европу от ответных действий против США из-за Гренландии
Спасатели 33 часа спасали застрявшую в расщелине скалы собаку
Грабители ограбили магазин «Покемонов» в Нью-Йорке
Минздрав Коми рассказал, что сделали с пострадавшим в учебном центре МВД
Сотрудники автосалона пойдут под суд за хищение у клиентов 144 млн рублей
Движимый местью житель Татарстана хотел убить сотрудника ФСБ и поплатился
Крупнейший аэропорт США был «захвачен» бездомными и попрошайками
В Сети появилось видео с необычным прислужником в храме
Тимошенко заговорила о «зачистке» на Украине перед выборами
Полностью сгоревшая машина на эстакаде в Москве попала на видео
Лавров в шутку поправил свое имя на итальянский манер перед журналисткой
В Гренландии оценили вероятность военной агрессии против острова
Петербургского пенсионера обманули на 650 тыс. рублей
Стало известно о проблемах США в разработках межконтинентальных ракет
Лондон согласился на строительство «суперпосольства» Китая
Меган Маркл придется попрощаться с собственным шоу на Netflix
Мужчина пожаловался на домогательства пассажирки в поезде
Названы самые крупные случаи обманов мошенниками в Подмосковье за 2025 год
Ургант обсудил с детьми нового «Чебурашку»
Россиян предупредили о неочевидной опасности сыра с плесенью
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.