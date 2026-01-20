Не менее 20 человек обварились кипятком в Обнинске

Не менее 20 человек обварились кипятком в Обнинске

Не менее 20 человек обварились в кипятке в Обнинске Калужской области, сообщил Telegram-канал Mash. Причиной этого стали проблемы в работе терморегуляторов воды в жилых домах.

Как отметил канал, первые жалобы по этому вопросу поступили еще в 20-х числах декабря прошлого года. Многие жители получали ожоги II и III степени тяжести. При этом во время подготовки к отопительному сезону управляющие компании просили устранить неисправности в работе системы горячего водоснабжения, но уведомления были проигнорированы.

Ранее пресс-служба СК РФ сообщила, что пожилой житель Обнинска, получивший ожоги от кипятка во время принятия душа, погиб. После инцидента председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования дела. В регионе возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

До этого в Санкт-Петербурге два человека пострадали от ожогов из-за мощного фонтана кипятка, вырвавшегося из-под земли в результате прорыва трубы. Инцидент произошел на улице Маршала Казакова.