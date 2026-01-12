Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 14:48

Обварившийся в собственной ванне россиянин умер

Бастрыкин взял под контроль дело о гибели жителя Обнинска из-за кипятка в ванной

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Пожилой житель Обнинска, получивший ожоги от кипятка во время принятия душа, погиб, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. После инцидента председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования дела.

Следственное управление СКР по Калужской области возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. При этом управляющая компания, обслуживающая дом, свою вину в случившемся отрицает, отметили в ведомстве.

Глава ведомства Бастрыкин А. И. поручил и. о. руководителя следственного управления СК России по Калужской области Василевичу К. И. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что обнинец после полученных ожогов находился в тяжелом состоянии. После того как мужчина спустил воду, из крана неожиданно хлынул кипяток, из-за чего он не смог подняться. По словам дочери пострадавшего, причиной инцидента стали плохо настроенные терморегуляторы в доме, из-за чего из смесителя периодически льется кипящая вода.

Россия
Калужская область
Александр Бастрыкин
СК РФ
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Женщина четыре года молилась Шреку
Еврокомиссия заявила о готовности ужесточить санкции против Ирана
В ЕС придумали «европейский» способ спасти Гренландию от Трампа
Лувр закрылся на неопределенный срок
Дерзкий кабан обокрал рыбаков в Казахстане и попал на видео
Экспресс-курник «Ленивая радость» — заменит целый обед!
Нутрициолог предупредила о скрытой опасности продуктов с плесенью
Таксист из Саратова сдал в ломбард вещи клиента
Нейросеть назвала дату, когда Долина покинет квартиру в Хамовниках
«Современное Конго»: в Раде обратили внимание на пункт из плана Зеленского
Бывшего главу правительства Грузии приговорили к пяти годам лишения свободы
В Комитете здравоохранения дали советы, как обрести ресурс после каникул
«В омут с головой»: Тарханова разоткровенничалась о домашних родах
Шестилетний мальчик лишился пальца во время опасной забавы
Чеченский борец напал на победившего его соперника
ДТП с участием микроавтобуса и легковушки произошло под Калининградом
Жителя Кубани наказали за фото чулок со свастикой
Назван регион России с самыми высокими сугробами
Прохор Шаляпин раскрыл свое отношение к зумерскому сленгу
В Москве заметили необычных уборщиков
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине
Общество

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.