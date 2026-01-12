Обварившийся в собственной ванне россиянин умер Бастрыкин взял под контроль дело о гибели жителя Обнинска из-за кипятка в ванной

Пожилой житель Обнинска, получивший ожоги от кипятка во время принятия душа, погиб, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. После инцидента председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования дела.

Следственное управление СКР по Калужской области возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. При этом управляющая компания, обслуживающая дом, свою вину в случившемся отрицает, отметили в ведомстве.

Глава ведомства Бастрыкин А. И. поручил и. о. руководителя следственного управления СК России по Калужской области Василевичу К. И. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что обнинец после полученных ожогов находился в тяжелом состоянии. После того как мужчина спустил воду, из крана неожиданно хлынул кипяток, из-за чего он не смог подняться. По словам дочери пострадавшего, причиной инцидента стали плохо настроенные терморегуляторы в доме, из-за чего из смесителя периодически льется кипящая вода.