Пожилого мужчину обварило кипятком в ванной

Житель Обнинска находится в тяжелом состоянии с ожогами, после того как на него обрушился поток кипятка из крана во время приема ванны, сообщает РЕН ТВ. По словам дочери пострадавшего, причиной инцидента стали плохо настроенные терморегуляторы в доме, из-за чего из смесителя периодически льется кипящая вода.

Инцидент произошел 20 декабря, когда мужчина решил принять ванну. После того как он спустил воду, из крана неожиданно хлынул кипяток, из-за чего пострадавший не смог подняться. В результате он получил сильные ожоги пяток, спины и ягодиц, находясь в шоковом состоянии.

После того как это случилось, нам отключили горячую воду в доме и проводили какие-то работы. Управляющая компания до сих пор не позвонила и не извинилась. <…> Кипяток такой не может литься, в нашей воде [можно] чай заварить, пельмени варить, которая до случившегося лилась из крана, — рассказала дочь мужчины.

В настоящее время врачи не дают прогнозов о состоянии пациента. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело в отношении коммунальной службы.

Ранее в Санкт-Петербурге два человека пострадали от ожогов из-за мощного фонтана кипятка, вырвавшегося из-под земли в результате прорыва трубы. Инцидент произошел на улице Маршала Казакова. В результате аварии пострадали 70-летний мужчина и девятилетняя девочка.