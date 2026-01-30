Сосулька пробила голову 65-летней москвички

В Москве сосулька убила прохожую, передает Telegram-канал Baza. Трагический инцидент произошел во дворе дома № 3 по улице Хавской.

Канал уточняет, что глыба сорвалась с крыши дома на голову 65-летней прохожей, от полученных травм она скончалась сразу же. В настоящее время на месте работают экстренные службы, выясняются все обстоятельства происшествия.

Тем временем практикующий юрист Виталий Коняхин рассказал, что водители могут получить компенсацию за падение сосульки на машину. По его словам, ответственность за такое происшествие будет нести собственник здания или управляющая организация.

До этого в Роскачестве напомнили, что снег обязаны немедленно убирать с крыш, если его высота достигает свыше 30 сантиметров. При этом сроки очистки зависят от региона, а требования к уборке устанавливают региональные власти. Уборкой снега и наледи с крыши частного дома должен заниматься собственник. В многоквартирных домах эта обязанность лежит на управляющей компании или товариществе собственников жилья.