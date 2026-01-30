Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 13:34

Сосулька пробила голову 65-летней москвички

В Москве упавшая с крыши сосулька убила женщину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Москве сосулька убила прохожую, передает Telegram-канал Baza. Трагический инцидент произошел во дворе дома № 3 по улице Хавской.

Канал уточняет, что глыба сорвалась с крыши дома на голову 65-летней прохожей, от полученных травм она скончалась сразу же. В настоящее время на месте работают экстренные службы, выясняются все обстоятельства происшествия.

Тем временем практикующий юрист Виталий Коняхин рассказал, что водители могут получить компенсацию за падение сосульки на машину. По его словам, ответственность за такое происшествие будет нести собственник здания или управляющая организация.

До этого в Роскачестве напомнили, что снег обязаны немедленно убирать с крыш, если его высота достигает свыше 30 сантиметров. При этом сроки очистки зависят от региона, а требования к уборке устанавливают региональные власти. Уборкой снега и наледи с крыши частного дома должен заниматься собственник. В многоквартирных домах эта обязанность лежит на управляющей компании или товариществе собственников жилья.

происшествия
Москва
смерти
снег
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Книжное издательство оштрафовали на 800 тыс. рублей за пропаганду ЛГБТ
Захарова обвинила ЕС в потакании коррумпированному режиму Зеленского
Телохранитель из Египта «навел шума» в соцсетях
Елена Воробей показала дочь, изменившуюся до неузнаваемости после операции
Самого крошечного хищника на планете заметили на улицах Москвы
Храп матери толкнул ранее судимого россиянина на ее убийство
ДТП с участием 12-летней девочки произошло в центре Новосибирска
Россиянам рассказали, как повлиять на развитие иммунитета
Мужчина нелегально пересек границу ради тайной жены
Россиянка отвергла дочь, задержанную в США за проникновение на военную базу
В Кузбассе раскрыли правду о судьбе скандального интерната
«Лакомый кусочек»: генерал о словах Зеленского не «сдавать без боя» ЗАЭС
В российском городе продают сразу два колеса обозрения
В России перестали работать визовые центры одной страны
Зеленский озаботился «бусификацией» собственных граждан
В Чите строитель похитил деньги, выделенные на благоустройство сквера
Появились кадры с места гибели пенсионерки от падения наледи в Москве
В Петербурге отметили резкий рост коррупционных преступлений
«Требует проверки»: Захарова о версии Запада по подрыву «Северных потоков»
Россия и Белоруссия договорились вместе защищать граждан от преследований
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова
Общество

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.