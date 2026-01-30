Зимняя Олимпиада — 2026
Юрист объяснил, можно ли получить компенсацию за падение сосульки на машину

Юрист Коняхин: водители могут получить компенсацию за падение сосульки на машину

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Водители могут получить компенсацию за падение сосульки на машину, рассказал Lenta.ru практикующий юрист Виталий Коняхин. По его словам, ответственность за такое происшествие будет нести собственник здания или управляющая организация.

Пострадавшему владельцу транспортного средства важно действовать оперативно и последовательно. Своевременные действия позволят значительно повысить шансы на успешное разрешение спора, получение справедливой компенсации, — рассказал Коняхин.

Юрист подчеркнул, что все повреждения и место происшествия необходимо зафиксировать как можно быстрее. После этого он посоветовал оценить размер ущерба, лучше всего привлечь для экспертизы независимую организацию.

Ранее юрист и правозащитник Михаил Салкин рассказал, что ответственность за падение наледи с крыш несет собственник здания, а в многоквартирном доме — управляющая организация. По его словам, если в результате падения льда пострадавшему причинен тяжкий вред или произошла гибель, виновные могут понести уголовную ответственность вплоть до семи лет лишения свободы.

