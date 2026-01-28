Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 17:33

Жители Саратова стали очевидцами редкого атмосферного явления

В Саратове жители наблюдали редкий эффект гало с двумя ложными солнцами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Жители Саратова стали свидетелями редкого атмосферного явления — эффекта гало с двумя ложными солнцами, об этом в своем Telegram-канале рассказал ученый-метеоролог, заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского Максим Червяков. Такой эффект возникает из-за преломления и отражения солнечных лучей ледяными кристаллами в перистых облаках.

Сегодня утром Саратов увидел невероятное небесное шоу. Многие из вас наблюдали и делились кадрами яркого солнечного гало с двумя ложными солнцами — паргелиями, — написал Червяков.

По словам эксперта, гало имеет множество разновидностей и составных частей. Среди них можно выделить касательные дуги, паргелический круг и световой столб, возникающий над или под Солнцем.

Ранее сообщалось, что из-за сильных морозов жители российских регионов, включая Сахалин, Курскую и Тюменскую области, также наблюдали необычное оптическое явление. Отмечается, что паргелий особенно заметен, когда Солнце находится невысоко над горизонтом.

Саратов
солнце
заявления
ученые
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Получили ранения, лишились конечностей»: наемник о службе в ВСУ
В Польше собираются лишить пособия ряд украинских беженцев
Ушел из жизни легендарный режиссер-документалист
Забудьте о другом ужине: венгерское жаркое из печени — сочно, пряно и сытно
«По сути дела, убивают ребенка»: школьницу травят из-за смерти отца на СВО?
Экономист Сакс объяснил, на что готов Зеленский ради своего эго
В Куршевеле сгорел бутик Rendez-Vous, где проходил скандальный корпоратив
Россиянину после ДТП со снегоходом «собрали» лицо
Расстройство Трампа. США замахнулись на Исландию: что грозит РФ
Появились кадры оползня превратившего грузовик и бульдозер в груду металла
В Подмосковье введут новые правила для мобильных торговых точек
На Украине раскрыли, каких необычных специалистов начал привлекать Ермак
Юрист ответил, можно ли заставлять сотрудников убирать снег
Многим зданиям на Сицилии предрекли обрушение после прошедшего оползня
В эфире «радио Судного дня» прозвучало новое таинственное сообщение
Автоэксперт перечислил риски праворульных машин
Александра Олейникова проводили в последний путь
В Сеть попали кадры последних секунд жизни украинского летчика
Астрономы предупредили о возможных магнитных бурях на Земле
В Госдуме резко высказались о травле дочери погибшего бойца СВО из Ростова
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.