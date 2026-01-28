Жители Саратова стали очевидцами редкого атмосферного явления

Жители Саратова стали свидетелями редкого атмосферного явления — эффекта гало с двумя ложными солнцами, об этом в своем Telegram-канале рассказал ученый-метеоролог, заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского Максим Червяков. Такой эффект возникает из-за преломления и отражения солнечных лучей ледяными кристаллами в перистых облаках.

Сегодня утром Саратов увидел невероятное небесное шоу. Многие из вас наблюдали и делились кадрами яркого солнечного гало с двумя ложными солнцами — паргелиями, — написал Червяков.

По словам эксперта, гало имеет множество разновидностей и составных частей. Среди них можно выделить касательные дуги, паргелический круг и световой столб, возникающий над или под Солнцем.

Ранее сообщалось, что из-за сильных морозов жители российских регионов, включая Сахалин, Курскую и Тюменскую области, также наблюдали необычное оптическое явление. Отмечается, что паргелий особенно заметен, когда Солнце находится невысоко над горизонтом.