Россияне увидели в небе «два солнца»

Жители российских регионов заметили в небе «два солнца», сообщает РИА Новости. На Сахалине, в Курской, Тюменской и ряде других областей из-за сильных морозов в небе наблюдали яркие световые столбы.

Необычное оптическое явление получило название паргелий, его еще называют ложным солнцем. Оно выглядит как одно или несколько ярких светлых пятен по бокам от Солнца, реже Луны. Паргелии возникают из-за преломления солнечного света в кристаллах льда, находящихся в перистых облаках. Явление хорошо заметно, когда Солнце находится невысоко над горизонтом.

До этого в небе появился «смайлик». Луна, Сатурн и Нептун выстроились в одну фигуру в созвездии Рыб. Редкое астрономическое явление можно было наблюдать по всей России после захода Солнца, но только при ясной погоде.

Ранее с обратной стороны Солнца произошел мощный двойной взрыв. По информации ученых, природа всплеска остается неизвестной, поскольку по ту сторону звезды отсутствуют искусственные спутники. Если гипотетические центры активности, которые все это произвели, проживут еще несколько дней, то их можно будет увидеть с Земли, добавили астрономы.