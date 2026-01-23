Россияне увидят на небе «улыбку Чеширского кота» Луна, Сатурн и Нептун 23 января выстроятся в фигуру в виде улыбки

Вечером 23 января в небе появится «смайлик», сообщает Science and Astronomy на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). В этот момент Луна, Сатурн и Нептун выстроятся в одну фигуру в созвездии Рыб.

Редкое астрономическое явление можно будет наблюдать по всей России после захода Солнца, но только при ясной погоде. В Москве увидеть его получится после 17:00. Чтобы разглядеть небесную «улыбку», понадобится телескоп, бинокль или хотя бы смартфон с хорошим зумом.

