23 января 2026 в 16:58

Россияне увидят на небе «улыбку Чеширского кота»

Луна, Сатурн и Нептун 23 января выстроятся в фигуру в виде улыбки

Вечером 23 января в небе появится «смайлик», сообщает Science and Astronomy на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). В этот момент Луна, Сатурн и Нептун выстроятся в одну фигуру в созвездии Рыб.

Редкое астрономическое явление можно будет наблюдать по всей России после захода Солнца, но только при ясной погоде. В Москве увидеть его получится после 17:00. Чтобы разглядеть небесную «улыбку», понадобится телескоп, бинокль или хотя бы смартфон с хорошим зумом.

Ранее сообщалось, что поток солнечных протонов достиг рекордных за десятилетие значений, в результате чего радиационная нагрузка на космические аппараты увеличилась в 50 раз. Причиной стала мощнейшая солнечная вспышка, вызвавшая «снежный шторм». Подобные пики ранее наблюдались лишь дважды в 2025 году — 1 июня и 12 ноября.

До этого появилась информация, что астрономы могут весной впервые в истории записать видео черной дыры. Объектом съемки станет сверхмассивная черная дыра в галактике M87 размером с Солнечную систему и массой в 6 млрд Солнц.

