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24 июля 2025 в 23:00

Компас в небе: как найти Полярную звезду по Большой Медведице

Как найти Полярную звезду по Большой Медведице Как найти Полярную звезду по Большой Медведице Фото: Shutterstock/FOTODOM

В ясную ночь, глядя на звезды, вы можете увидеть не просто красивые огоньки, а настоящий компас в небе. Все, что нужно, — найти Большую Медведицу и проследить за направлением к Полярной звезде. Это ключевой ориентир на звездном небе Северного полушария. В новом материале NEWS.ru рассказываем, как найти Полярную звезду.

Как найти Полярную звезду по созвездию Большой Медведицы

Шаг 1. Найдите созвездие Большой Медведицы.

Легче всего его узнать по характерной форме ковша или большой ложки, состоящей из семи ярких звезд.

Это одно из самых заметных созвездий на северном небе. Весной и летом оно находится выше горизонта, осенью и зимой — чуть ниже, но его видно почти круглый год.

Шаг 2. Найдите «опорные» звезды ковша.

Обратите внимание на две крайние звезды чаши ковша — это Дубхе (Dubhe) и Мерак (Merak).

Эти звезды называют указателями — по ним легко определить направление к Полярной звезде.

Шаг 3. Проведите мысленную линию.

Проведите воображаемую прямую линию вверх от звезды Мерак к звезде Дубхе и продолжайте ее дальше по направлению за Дубхе.

Как найти Полярную звезду по созвездию Большой Медведицы Как найти Полярную звезду по созвездию Большой Медведицы Фото: Shutterstock/FOTODOM

На этом продолжении, примерно на расстоянии пяти таких отрезков, вы увидите одиночную яркую звезду — это и есть Полярная звезда.

Шаг 4. Ориентируйтесь по Полярной звезде.

Она расположена почти точно на севере.

Полярная звезда — часть маленького созвездия Малой Медведицы и находится на конце «ручки ковшика» Малой Медведицы.

Полезно знать:

  1. Вопреки популярному заблуждению, Полярная звезда не самая яркая на небе. Этот титул принадлежит другому небесному телу — Сириусу.

  2. Положение Полярной звезды не меняется в течение ночи — в отличие от большинства других звезд.

  3. В ясную погоду и вдали от городского света найти Полярную звезду можно всего за 1–2 минуты.

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