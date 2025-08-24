Прививка от гриппа не защитит от нового штамма опасной болезни Роспотребнадзор: прививка от гриппа не защищает от штамма коронавируса «стратус»

Вакцинация от гриппа не защищает от нового геноварианта коронавируса «стратус», сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. В ведомстве уточнили, что в прививках содержатся штаммы, формирующие иммунитет только против гриппа текущего эпидсезона.

Прививка от гриппа не обеспечивает защиты от коронавируса «стратус». Вакцины против гриппа содержат штаммы, которые будут циркулировать в предстоящем эпидсезоне, и формируют иммунный ответ именно против них. Коронавирусы относятся к другой группе вирусов и имеют иную структуру. <…> Тем не менее рекомендация по массовой вакцинации от гриппа остается обоснованной и важной, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что защита населения от актуальных штаммов гриппа снижает число тяжелых случаев и госпитализаций, уменьшает нагрузку на систему здравоохранения и снижает риск одновременного заражения гриппом и коронавирусом. Роспотребнадзор также напомнил о мерах профилактики: использование средств индивидуальной защиты, регулярное мытье рук, проветривание помещений, избегание контакта с заболевшими и своевременное обращение к врачу при недомогании.

Ранее врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал об особенностях нового штамма коронавируса «стратус». По его словам, заболевание часто начинается без высокой температуры, но с сильного кашля и поражения верхних дыхательных путей. Главной опасностью является быстрое развитие пневмонии с первых дней заражения.