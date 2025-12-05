Корстин назвала топ-5 легионеров Единой лиги ВТБ

Баскетболисты Мело Тримбл и Джален Рейнольдс являются лучшими легионерами Единой лиги ВТБ, заявила в интервью NEWS.ru генеральный директор турнира Илона Корстин. Она отметила, что в лиге присутствует большое количество достойных игроков.

Мело Тримбл, Джален Рейнольдс, Патрик Миллер, Трент Фрейзер, Брендан Адамс. Вообще, у нас много классных игроков, — сказала Корстин.

Ранее Корстин в интервью NEWS.ru назвала американскую баскетболистку Кейтлин Кларк вундеркиндом. Она отметила, что прежде никогда не видела игрока подобного уровня.

До этого директор баскетбольной лиги рассказала о жизни в США и периоде выступлений в Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA). Она назвала этот опыт полезным и отметила, что было очень интересно посмотреть, как там все устроено.

Также Корстин заявила, что на сегодняшний день популярность баскетбола в России растет. Она отметила, что происходит взаимная помощь: клубы работают с болельщиками, а лига, в свою очередь, пытается сделать каждый матч интересным.