«Любовь с первого взгляда»: Корстин о титулах, муже и россиянах в НБА

Во второй части интервью NEWS.ru генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин рассказала о главных достижениях в карьере и зарплатах женщин в спорте. Она также оценила перспективы российских игроков в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Моя Родина здесь, и я хочу выступать за сборную России»

— Вы в детстве занимались множеством видов спорта. Почему выбор пал именно на баскетбол?

— Думаю, что здесь стечение многих обстоятельств. Мой первый тренер Кира Александровна Тржескал пришла в нам в школу и увидела во мне потенциально будущую баскетболистку. Она была очень настойчива: год звонила моим родителям и приглашала прийти на тренировку. Это и было определяющим. Когда я первый раз пришла, сразу поняла, что это мой вид спорта, потому что он командный. Я вообще по жизни командный игрок. Очень понравилось, что мы на тренировках играли не только в баскетбол, но и в другие игры: спортивные какие-то, хоккей с мячом, казаки-разбойники… Супруг Киры Александровны Владимир Рощин придумывал различные активности. Мы были детьми и нам это очень нравилось. Потом уже не могли без этого. Я не пропускала ни одной [тренировки], и мне всегда очень хотелось возвращаться в баскетбольный зал к своему первому тренеру.

— В 17 лет уехали во Францию и могли выступать за эту сборную. Насколько это было реально и почему в итоге выбрали Россию?

— Надо понимать, что это был 1997 год. Я уже год выступала за профессиональную команду «Форс-Мажор» из Санкт-Петербурга, и были очень сложные времена. Пообещали высокую зарплату, но получила я ее один раз в начале сезона, а потом у команды закончились деньги. Каждый раз перед поездкой мы собирали средства на поезд, билеты, гостиницу… Неопределенное будущее, которое смущало. Я понимала, что если хочу стать профессиональной баскетболисткой, то такие условия не подходят. Многие уезжали за границу — учиться в Америку, в Европу. Я оказалась во Франции, стала учить язык, и мне предложили выступать за национальную сборную. В какой-то момент действительно думала об этом, но потом поняла: я русская, моя Родина здесь, и я хочу выступать за сборную России. Это было правильное решение.

— В 2001 году вас задрафтовал клуб женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) «Финикс Меркури». Играли за океаном вы недолго. Почему не получилось остаться и какие воспоминания остались от США?

— Полезный опыт. В 2003 году я выступала за французский «Бурж» и была игроком основного состава, мы выиграли Евролигу. Было очень интересно поехать в США — посмотреть, как все устроено, попробовать свои силы. Сезон был длинным, поэтому к началу американского чемпионата я опоздала. Было сложно влиться: в WNBA, как, наверное, и в обществе, есть деление на мини-группы, сообщества по интересам. Расовая принадлежность, сексуальная ориентация, происхождение. Я не входила ни в одну из них, было чувство полнейшего одиночества. В Россию вернулась уже жесткая, закаленная, настроенная. Это позволило мне сделать качественный рывок в баскетбольном плане.

— Через пару лет вы вернулись в Россию. Были какие-то более стабильные, чем во Франции, предложения в Европе?

— Во Франции я исчерпала себя — выступала шесть лет и прошла через все системы клуба. Мы выиграли чемпионат и Евролигу. Нужно было менять команду для того, чтобы развиваться и двигаться вперед. В 2003 году было золотое время для российских баскетболисток: хорошие зарплаты и высокий уровень. Возглавлявший на тот момент сборную России Вадим Павлович Капранов хотел собрать всю национальную команду в одном клубе, чтобы мы тренировались и играли вместе весь сезон. Собрать получилось, а у него приехать — нет. Считаю это правильным решением в карьере: я много выиграла в финансовом плане, выступала в одной команде с девчонками, которых знаю много лет не только в клубе, но в сборной России. Это было очень хорошее баскетбольное время для меня.

— Вы трехкратная чемпионка Европы. Это главное достижение в карьере?

— Сложно сказать. Мы трижды были на Олимпиаде, два раза брали бронзовые награды. Наверное, когда ты попадаешь на Олимпийские игры и берешь медаль — это пик карьеры. Это особые соревнования. Представляешь страну, чувствуешь дополнительную ответственность и патриотизм. Помню, как мы стояли на пьедестале и рыдали. Но нас переполняло чувство радости. С другой стороны, есть достижения на чемпионатах мира: две серебряные медали и победа над американками. После нас их никто не обыгрывал.

— Когда вы приняли решение отказаться от сборной Франции, в следующем году проиграли им на чемпионате Европы, затем еще раз — не было ли в те моменты мысли: «Играла бы я за Францию — стала бы чемпионкой»?

— Когда мы встречались с Францией, я играла практически против своей бывшей команды, в которой выступала пять лет. «Бурж» считался базовым клубом для сборной. В тот момент сборная России была очень молодой, находилась в начале пути, многие девчонки только начинали свою карьеру в сборной. А Франция была опытная и возрастная. Они были на пике, а нам еще предстояло делать шаги к успеху. Не было сожаления, я знала, что все впереди. Потом уже мы их обыгрывали.

— Какая победа на чемпионатах Европы стала для вас самой знаковой?

— Каждая история, связанная с победой, — особенная. Первая, в 2003 году, случилась, когда я только пришла в сборную. Было сложно себя проявить из-за высокой конкуренции. Вторая, в 2007-м, была, наверное, самой значимой для российского баскетбола. Мужские соревнования проходили раньше, и мы поняли, что после их победы у нас нет другого выбора. Повис груз ответственности. Но мы смогли выиграть, и была такая «двойная золотая победа». А последняя, в 2011-м, была самой тяжелой: мы начинали с двух поражений, и казалось, что мы провалились. Но благодаря внутренним перестановкам мы смогли стать чемпионками. Эмоции были на пике. Всегда с радостью вспоминаю эти моменты.

— В 2011 году большой резонанс получил матч против команды Великобритании, где вы ударили соперницу. Можете вспомнить подробности той «схватки»?

— Та команда Великобритании впервые была на чемпионатах Европы — они были очень дерзкими, и им надо было показать себя. Они играли агрессивно. Одна девочка всю игру меня цепляла — дергала за хвостик, за майку, щипалась. Ни до, ни после не сталкивалась с таким поведением. Понятно, что есть треш-ток, жесткая игра, но некий кодекс чести все равно должен присутствовать. Терпела всю игру, но в концовке не сдержалась и ударила ее локтем. Сейчас бы так точно не поступила. Забавно, что по запросам в интернете это самый просматриваемый эпизод моей карьеры. Возможно, этот инцидент и стал переломным моментом на том ЧЕ, после чего мы перестроились и стали чемпионами.

«Зарплаты женщин в сотни раз ниже мужчин в NBA„

— В 2006 году вас признали лицом мирового баскетбола. Для вас лестен этот титул?

— Конечно. Было много разных баскетболисток: талантливых, успешных. Но тогда выбрали меня. Международная федерация баскетбола (FIBA) делала год женского баскетбола: считалось, что ему уделяется не так много внимания, хотели привлечь дополнительное. В нынешнее время резонанс был бы, конечно, больший — тогда не было социальных сетей, была другая эпоха. В целом этот титул остался за мной, и мне очень приятно.

— Сейчас лицом мирового баскетбола считают американку Кейтлин Кларк. Как оцените ее успехи и вклад в современную WNBA?

— Кейтлин Кларк — вундеркинд. Как она играет… Кажется, я не видела такого раньше. Кларк сделала потрясающую карьеру в студенческом баскетболе и начинает делать шаги в профессиональном. Думаю, что у нее все впереди.

— С ней зачастую играют так же грубо, как играли против вас.

— Против таких игроков очень сложно найти механизмы защиты. Когда что-то классическое не работает, тогда пытаются грубить или вывести из себя. Если ты звезда — ты должен быть готов к этому.

— Что изменилось в WNBA с момента вашего появления там и в мировом баскетболе в целом?

— Игроки в женском баскетболе стали сильнее физически, чаще забивают сверху. Он становится в этом плане все больше похож на мужской. Конечно, по-прежнему больше индивидуальных действий, чем командной игры. А в мировом — ограничение, из-за которого не играет сборная России. Считаю, что это большой минус для всего баскетбола.

— Насколько справедливо требование Кларк и других поднять уровень зарплат до мужских? Насколько вообще эта проблема остра в спорте?

— Конечно, это очень острая проблема. Надо было поднимать [зарплаты] раньше, когда я играла. (Смеется). В WNBA они очень низкие. Все лучшие американские игроки приезжали в Россию, чтобы заработать денег. Конечно, высокие зарплаты у нас только в топовых командах и у лучших игроков, но все равно разница с WNBA существенная. Можно, конечно, сказать, что там сезон идет всего три месяца. Но, с другой стороны, зарплаты даже не в десятки, а сотни раз ниже, чем у мужчин в NBA.

„Факт попадания Егора Демина в NBA — большой успех российского баскетбола„

— Наши девушки Мария Клюндикова (Вадеева) и Анастасия Олаири Косу провели первый сезон в WNBA за „Миннесоту Линкс“ и дошли до полуфинала. Следите за их успехами?

— Сам факт попадания девушек в WNBA — это успех не только для них, но и для всего российского баскетбола. Пока они в ротации, не на лидерских позициях, но я по себе знаю, как непросто пробиться в состав, закрепиться и получить игровое время. Это долгий путь. Могу пожелать им только удачи и успеха.

— Как оцените успехи Егора Демина в стартовой части первого сезона в NBA за „Бруклин“?

— Опять же сам факт попадания Егора Демина в NBA — большой успех не только его, но и всего российского баскетбола. Мы все очень внимательно следим за его выступлениями. Конечно, ему там непросто, но он достойно представляет себя и свою страну. Желаю Егору удачи, успеха и получить как можно больше игрового времени.

— Егор уже побил много рекордов: самый высокий пик на драфте, самый результативный матч. В хорошую ли команду и к хорошему ли специалисту попал Демин?

— Пока делать какие-то выводы рано, время покажет. Думаю, что в конце сезона будет больше ответов на вопросы.

— В 2017 году вы вышли замуж за Владимира Потапова. Расскажите, как вы познакомились и увлекается ли он баскетболом?

— Ну теперь, конечно, увлекается. Нет выбора (смеется). Он занимался баскетболом в спортшколе ЦСКА, но особых успехов не достиг. В целом очень спортивный — играл в футбол, сейчас активно в баскетбол, а познакомились мы на хоккее. Так получилось, что мы оказались вдвоем на одном матче. Нас познакомил общий друг, который в дальнейшем стал свидетелем и крестным нашей дочки. Отношения завязались очень быстро и неожиданно и для нас, и для окружающих. Как говорится, любовь с первого взгляда.

— Вы открыли собственную баскетбольную академию. Как пришли к этой идее и в чем ее главный принцип?

— Мне хочется, чтобы как можно больше детей занимались баскетболом. Чтобы он стал более доступным. Как фитнес, например. Поняла, что есть огромное количество спортшкол, но не так много мест, куда можно прийти с начальным уровнем и не в самом раннем возрасте. Моя академия открыта для всех, ребенка научат азам баскетбола. У нас много детей, которые говорят, что им нравится, потому что нет давления. В спортшколах требуют результат, а мы — хорошее отношение. Пытаемся привить любовь к баскетболу, сделать тренировки интересными, дать игровой опыт и помогаем просто хорошо провести время. Наша цель — пропаганда здорового образа жизни через занятия баскетболом. Я очень люблю наш проект и всячески стараюсь его развивать. Насколько это получается? Результаты есть. Слежу за своими детьми, за ростом. Недавно была на соревнованиях, они уже практически стали мужчинами. Смотрю на них и радуюсь.

