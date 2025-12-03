«Было золотое время»: Корстин объяснила причину возвращения в Россию Корстин заявила, что за шесть лет во Франции исчерпала себя

Двукратный призер Олимпийских игр, трехкратная чемпионка Европы, генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин в интервью NEWS.ru рассказала, что за время карьеры во Франции исчерпала себя. Она отметила, что 2003 год был золотым временем для российских баскетболисток.

Во Франции я исчерпала себя — выступала шесть лет и прошла через все системы клуба. Мы выиграли чемпионат и Евролигу. Нужно было менять команду, чтобы развиваться и двигаться вперед. В 2003 году было золотое время для российских баскетболисток: хорошие зарплаты и высокий уровень. Возглавлявший на тот момент сборную Вадим Павлович Капранов хотел собрать всю национальную команду в одном клубе. Собрать получилось, а у него приехать — нет, — рассказала Корстин.

Она заявила, что считает данное решение правильным.

Считаю это правильным решением в карьере: я много выиграла в финансовом плане, выступала в одной команде с девчонками, которых знаю много лет и в клубе, и в сборной России. Это было очень хорошее баскетбольное время для меня, — заявила Корстин.

Ранее она рассказала о жизни в США и периоде выступлений в женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA). Корстин отметила, что было очень интересно посмотреть, как там все устроено.