03 декабря 2025 в 14:30

«Полезный опыт»: Корстин о жизни в США и периоде выступлений в WNBA

Корстин: было очень интересно посмотреть, как все устроено в США и WNBA

Илона Корстин Илона Корстин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Двукратный призер Олимпийских игр, трехкратная чемпионка Европы, генеральный директор баскетбольной Единой лиги ВТБ Илона Корстин в интервью NEWS.ru рассказала о жизни в США и периоде выступлений в Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA). Она отметила, что было очень интересно посмотреть, как там все устроено.

Полезный опыт. В 2003 году я выступала за французский «Бурж» и была игроком основного состава, мы выиграли Евролигу. Было очень интересно поехать в США — посмотреть, как все устроено, попробовать свои силы. Сезон был длинным, поэтому к началу американского чемпионата я опоздала. Было сложно влиться: в WNBA, как, наверное, и в обществе, есть деление на мини-группы, сообщества по интересам. Расовая принадлежность, сексуальная ориентация, происхождение. Я не входила ни в одну из них, было чувство полнейшего одиночества. В Россию вернулась уже жесткая, закаленная, настроенная. Это позволило мне сделать качественный рывок в баскетбольном плане, — заявила Корстин.

Ранее Корстин рассказала, как в начале карьеры отказалась от предложения сборной Франции. Она заявила, что поняла, что хочет выступать за национальную сборную России.

баскетбол
Единая лига ВТБ
Илона Корстин
США
