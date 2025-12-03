Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 14:15

«Моя Родина здесь»: Корстин раскрыла, почему не стала выступать за Францию

Корстин назвала правильным решение отказаться от выступлений за Францию в 90-е

Илона Корстин Илона Корстин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Двукратный призер Олимпийских игр, трехкратная чемпионка Европы генеральный директор баскетбольной Единой лиги ВТБ Илона Корстин в интервью NEWS.ru рассказала, как в начале карьеры отказалась от предложения сборной Франции. Она заявила, что поняла: она хочет выступать за национальную сборную России.

Это был 1997 год. Я уже год выступала за профессиональную команду «Форс-мажор» из Санкт-Петербурга. Были очень сложные времена. Пообещали высокую зарплату, но получила я ее один раз в начале сезона, а потом у команды закончились деньги. Каждый раз перед поездкой мы собирали средства на поезд, билеты, гостиницу… Неопределенное будущее, которое смущало, — рассказала Корстин.

Экс-спортсменка заявила, что такие условия ей не подходили, если она хотела стать профессиональной баскетболисткой. Однако впоследствии она осознала, что ее родина находится в России несмотря ни на что.

Многие уезжали за границу — учиться в Америку, в Европу. Я оказалась во Франции, стала учить язык, и мне предложили выступать за национальную сборную. В какой-то момент действительно думала об этом, но потом поняла: я русская, моя Родина здесь и я хочу выступать за сборную России. Это было правильное решение, — добавила Корстин.

Ранее она рассказала о том, что Единая лига ВТБ готовит большое шоу к предстоящему Матчу всех звезд, который состоится 15 февраля 2026 года в спортивном комплексе «ВТБ Арена». Она отметила, что в этом году мероприятие будет отмечать 10-летний юбилей.
баскетбол
Единая лига ВТБ
Илона Корстин
Россия
