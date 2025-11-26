Гендиректор Единой лиги ВТБ раскрыла формат юбилейного Матча всех звезд В Единой лиге ВТБ заявили о подготовке мегашоу на Матче всех звезд

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин в интервью NEWS.ru рассказала о том, что в организации готовят большое шоу к предстоящему Матчу всех звезд. Она отметила, что в этом году мероприятие будет отмечать десятилетний юбилей.

В этом году Матч всех звезд будет юбилейным — десятым. Хотим собрать все самые удачные моменты из предыдущих. Знаем, что нравится нашим зрителям и что их больше всего привлекает. Будем стараться сделать мегашоу! На данный момент мы разрабатываем форму и окончательный формат проведения. Наверное, самый удачный, это когда российские звезды лиги играют против иностранных. Конечно, сейчас я не буду раскрывать все карты, но зрителей ожидает большое количество сюрпризов. Приходите, будет классно! — сказала Корстин.

10-й Матч всех звезд Единой лиги ВТБ состоится 15 февраля в спортивном комплексе «ВТБ Арена».

Ранее московский ЦСКА обыграл петербургский «Зенит» со счетом 93:88 и вернулся на первую строчку в турнирной таблице лиги. По ходу встречи армейцы уступали 16 очков.