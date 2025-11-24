Мощный камбэк: ЦСКА победил «Зенит» и вернулся в лидеры Единой лиги ВТБ

23 ноября состоялся центральный матч недели в баскетбольной Единой лиге ВТБ. Во дворце спорта «Мегаспорт» московский ЦСКА принимал петербургский «Зенит». Как завершилась встреча, история противостояния этих команд, что сказали тренеры после поединка — в материале NEWS.ru.

История противостояния ЦСКА и «Зенита»

«Зенит» лучше всех выступает в играх против ЦСКА. В прошлом регулярном чемпионате из четырех матчей петербуржцы выиграли три, однако в финальной серии уступили со счетом 2-4. За всю историю Единой лиги ВТБ ЦСКА не становился чемпионом всего три раза (сейчас идет 16-й сезон). Один раз армейцы проиграли «Локомотиву-Кубани» на стадии 1/2 финала. В драматичном финале сезона-2021/22 «Зенит» смог отыграться с 1-3 в серии, безнадежно проигрывая в некоторых матчах, и забрать трофей.

В сентябре ЦСКА обыграл петербуржцев в финале Суперкубка в Белграде — 96:79. В октябре в матче регулярного чемпионата дальний бросок Антона Астапковича на последней секунде принес армейцам победу со счетом 85:84.

Как завершилась встреча ЦСКА — «Зенит»

В первой четверти поединка «Зенит» полностью переигрывал ЦСКА. Гости попадали практически с любой дистанции, в том числе из зоны трехочкового броска. Первый игровой отрезок закончился со счетом 31:17. Изначально казалось, что матч находится под полным контролем «Зенита», но армейцы начали маленькими шагами сокращать отставание. Чем ближе была концовка встречи, тем ниже становился процент дальних попаданий гостей. Армейцы отыграли семь очков во втором отрезке, шесть — в третьем. Перед последней четвертью преимущество «Зенита» растаяло — он был впереди всего на один балл — 70:69.

В заключительном отрезке петербуржцы попытались остаться на плаву, но в рещающие моменты пропустили много «энд-уанов» (точный двухочковый бросок с фолом). За пять минут до конца встречи они не знали, как разыграть мяч. Хорошая оборона армейцев «съедала» соперника. В самой концовке борьбы не получилось. ЦСКА снова выиграл четверть и «забрал» матч со счетом 93:88.

Главный тренер БК ЦСКА Андреас Пистиолис Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Благодаря этому камбэку команда Андреаса Пистиолиса вернулась в лидеры Единой лиги ВТБ. Днем ранее казанский УНИКС неожиданно уступил пермской Парме (82:90), и армейцы воспользовались этим «подарком». На счету обоих коллективов десять побед и два поражения, но ЦСКА опережает соперника по разнице очков в личных встречах. В Москве армейцы победили с преимуществом в 11 баллов (86:75), а в Казани уступили всего лишь в один (75:76).

Что сказали тренеры после игры ЦСКА — «Зенит»

Пистиолис заявил, что его не удивило плохое начало встречи ЦСКА. Он отметил, что главное — добиться победы.

«Мы сегодня вознаградили болельщиков настоящим шоу. Плохо начали матч, но это меня не удивило — во время тренировок на неделе команда показывала невысокое качество игры. Самое важное — то, мы одолели соперника. Набрали 93 очка при всего лишь 21% трехочковых. Каждый, кто выходил на площадку, показывал мотивацию и стремление победить», — заявил Пистиолис.

Форвард армейцев Александр Чадов объяснил неудачный стартовый отрезок поединка тем, что команда не была в фокусе.

Главный тренер БК «Зенит» Александр Секулич Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

«Тяжелое начало, да и игра в целом. Рад, что команда проявила характер, боролась до конца и смогла победить», — сказал он.

Главный тренер «Зенита» Александр Секулич заявил, что в начале игры план команды работал. Он назвал два момента, которые кардинально изменили ход встречи.

«Сложный и интересный матч. Мы начали его так, как хотели. Во второй половине было два ключевых момента. Первый — мы стали играть не так, как начали, как будто хотели удержать разницу, боялись ЦСКА. Второй — стали много жаловаться на вещи, которые не подлежат контролю. Потеряли концентрацию и не могли показывать ту собранность, которая была в первой четверти. Не хочу заканчивать на негативе. У нас было много хороших моментов, будем строить на них дальнейшие планы», — сказал Секулич.

Форвард «Зенита» Георгий Жбанов заявил, что команда начала играть так, как и планировала. Он отметил, что во второй половине коллектив расслабился.

«Подумали, что нам должны отдать эту победу. С таким соперником так нельзя. Подборы в конце сыграли ключевую роль», — заявил Жбанов.

