День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 15:20

Мощный камбэк: ЦСКА победил «Зенит» и вернулся в лидеры Единой лиги ВТБ

Самсон Руженцев (слева) из ЦСКА и Андрей Мартюк (10) из «Зенита» Самсон Руженцев (слева) из ЦСКА и Андрей Мартюк (10) из «Зенита» Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

23 ноября состоялся центральный матч недели в баскетбольной Единой лиге ВТБ. Во дворце спорта «Мегаспорт» московский ЦСКА принимал петербургский «Зенит». Как завершилась встреча, история противостояния этих команд, что сказали тренеры после поединка — в материале NEWS.ru.

История противостояния ЦСКА и «Зенита»

«Зенит» лучше всех выступает в играх против ЦСКА. В прошлом регулярном чемпионате из четырех матчей петербуржцы выиграли три, однако в финальной серии уступили со счетом 2-4. За всю историю Единой лиги ВТБ ЦСКА не становился чемпионом всего три раза (сейчас идет 16-й сезон). Один раз армейцы проиграли «Локомотиву-Кубани» на стадии 1/2 финала. В драматичном финале сезона-2021/22 «Зенит» смог отыграться с 1-3 в серии, безнадежно проигрывая в некоторых матчах, и забрать трофей.

В сентябре ЦСКА обыграл петербуржцев в финале Суперкубка в Белграде — 96:79. В октябре в матче регулярного чемпионата дальний бросок Антона Астапковича на последней секунде принес армейцам победу со счетом 85:84.

Как завершилась встреча ЦСКА — «Зенит»

В первой четверти поединка «Зенит» полностью переигрывал ЦСКА. Гости попадали практически с любой дистанции, в том числе из зоны трехочкового броска. Первый игровой отрезок закончился со счетом 31:17. Изначально казалось, что матч находится под полным контролем «Зенита», но армейцы начали маленькими шагами сокращать отставание. Чем ближе была концовка встречи, тем ниже становился процент дальних попаданий гостей. Армейцы отыграли семь очков во втором отрезке, шесть — в третьем. Перед последней четвертью преимущество «Зенита» растаяло — он был впереди всего на один балл — 70:69.

В заключительном отрезке петербуржцы попытались остаться на плаву, но в рещающие моменты пропустили много «энд-уанов» (точный двухочковый бросок с фолом). За пять минут до конца встречи они не знали, как разыграть мяч. Хорошая оборона армейцев «съедала» соперника. В самой концовке борьбы не получилось. ЦСКА снова выиграл четверть и «забрал» матч со счетом 93:88.

Главный тренер БК ЦСКА Андреас Пистиолис Главный тренер БК ЦСКА Андреас Пистиолис Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Благодаря этому камбэку команда Андреаса Пистиолиса вернулась в лидеры Единой лиги ВТБ. Днем ранее казанский УНИКС неожиданно уступил пермской Парме (82:90), и армейцы воспользовались этим «подарком». На счету обоих коллективов десять побед и два поражения, но ЦСКА опережает соперника по разнице очков в личных встречах. В Москве армейцы победили с преимуществом в 11 баллов (86:75), а в Казани уступили всего лишь в один (75:76).

Что сказали тренеры после игры ЦСКА — «Зенит»

Пистиолис заявил, что его не удивило плохое начало встречи ЦСКА. Он отметил, что главное — добиться победы.

«Мы сегодня вознаградили болельщиков настоящим шоу. Плохо начали матч, но это меня не удивило — во время тренировок на неделе команда показывала невысокое качество игры. Самое важное — то, мы одолели соперника. Набрали 93 очка при всего лишь 21% трехочковых. Каждый, кто выходил на площадку, показывал мотивацию и стремление победить», — заявил Пистиолис.

Форвард армейцев Александр Чадов объяснил неудачный стартовый отрезок поединка тем, что команда не была в фокусе.

Главный тренер БК «Зенит» Александр Секулич Главный тренер БК «Зенит» Александр Секулич Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

«Тяжелое начало, да и игра в целом. Рад, что команда проявила характер, боролась до конца и смогла победить», — сказал он.

Главный тренер «Зенита» Александр Секулич заявил, что в начале игры план команды работал. Он назвал два момента, которые кардинально изменили ход встречи.

«Сложный и интересный матч. Мы начали его так, как хотели. Во второй половине было два ключевых момента. Первый — мы стали играть не так, как начали, как будто хотели удержать разницу, боялись ЦСКА. Второй — стали много жаловаться на вещи, которые не подлежат контролю. Потеряли концентрацию и не могли показывать ту собранность, которая была в первой четверти. Не хочу заканчивать на негативе. У нас было много хороших моментов, будем строить на них дальнейшие планы», — сказал Секулич.

Форвард «Зенита» Георгий Жбанов заявил, что команда начала играть так, как и планировала. Он отметил, что во второй половине коллектив расслабился.

«Подумали, что нам должны отдать эту победу. С таким соперником так нельзя. Подборы в конце сыграли ключевую роль», — заявил Жбанов.

Читайте также:

Успешный дебют Романова: как «Спартак» победил ЦСКА в дерби всея Руси

Триумф в России, травля на родине: как живет Виктор Ан после победы в Сочи

Человек из стали: как 93-летний штангист победил на Кубке России

Население меньше Химок: сборная Кюрасао впервые вышла на ЧМ по футболу

Два пояса UFC, 1 млрд рублей за карьеру, трое детей: как живет боец Махачев

баскетбол
Единая лига ВТБ
БК ЦСКА
БК Зенит
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Там ребенок!»: студентки вытащили новорожденную из-под унитаза в колледже
Вскрылась неожиданная деталь о пропавшей в Стамбуле с сыном москвичке
Пропавшую жительницу Ревды нашли
Россиянам дали советы, как бороться с обострениями сезонных болезней ЖКТ
Захарова жестко прошлась по западным СМИ из-за Украины
Собянин сообщил об уничтожении еще одного дрона на подлете к Москве
Эксперт предупредил о последствиях ограничения скидок на маркетплейсах
Раскрыто, в какой области нейросеть заменит человека
Мужчина потерял зрение из-за привычки использовать телефон ночью
В Ростехе раскрыли, в чем Россия обогнала все мировые державы
«Ледяные склепы»: экс-депутат Рады раскрыл, что ждет украинцев зимой
Таможенники передали военным запчасти к самолетам на 1,42 млрд рублей
Европейскую страну уличили в тайной помощи ВСУ
В России начали падать цены на один вид жилья
Никакой мир Европе не нужен: почему ЕС саботирует план Трампа по Украине
В КНР изобрели уникальный беспилотник
Депутат Рады объявила забастовку из-за серого кардинала Зеленского
Польский премьер обрушился с критикой на мирный план Трампа
Хирург объяснил, почему важно соблюдать диету после бариатрической операции
Стало известно, почему Тимати не спешит жениться
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку
Общество

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.