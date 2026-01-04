Приметы 4 января — Настасьин день: как защитить ребенка?

Воцерковленные люди 4 января вспоминают великомученицу Анастасию Узорешительницу, очень почитаемую женщинами. В народе этот день называли Настасьиным. Святая Анастасия считалась покровительницей беременных и тех, кто находится в заключении («узах»). Ей молились о легких родах и избавлении от тяжких оков. На Руси к этому дню завершались основные заготовки мяса к Рождеству, а женщины уделяли время особому рукоделию.

Приметы о погоде на Настасьин день, 4 января

Этот день давал прогноз на середину осени и помогал понять, какой будет зима дальше.

Какова Анастасия, таков и октябрь. Если день солнечный и ясный — октябрь будет теплым; если идет снег или метель — жди дождливого и холодного октября.

Много сосулек на крышах — к урожайному году и хорошему медосбору.

Облака плывут против ветра — скоро начнется сильный снегопад.

Если в реках уровень воды снизился — лето будет засушливым, а клев рыбы — плохим.

Какая погода до обеда, такая будет и в первой половине октября; после обеда — во второй.

Приметы о зверях и птицах на 4 января

Птицы прячутся под крышу или в густые ветви — жди сильной стужи.

Слышно, как в лесу кричит сова, — к скорому похолоданию.

Если скотина в хлеву ведет себя беспокойно — чувствует приближение метели.

Вышивка и здоровье: что можно и нужно делать 4 января

Молиться о легких родах. Беременные женщины и их родственники заказывали молебен святой Анастасии. Считалось, что она помогает разрешиться от бремени без осложнений.

Вышивать полотенца. Был обычай: будущие матери вышивали специальные «родовые» полотенца. Считалось, что такое полотенце станет оберегом во время родов.

Варить постную кашу. Беременных в этот день кормили особой постной кашей, чтобы уберечь их от болезней и сглаза.

Посещать заключенных. Традиция помогать тем, кто в узах (в тюрьмах или плену), пошла от жития самой святой. В этот день приветствовалась любая благотворительность.

Почитаем мам: что нельзя делать 4 января

Бить животных. Категорически запрещалось обижать домашних питомцев или скот. Верили, что у того, кто ударит животное в этот день, начнутся проблемы с ногами или спиной.

Ходить босиком. Считалось, что хождение по дому без обуви 4 января может навлечь на семью бедность или привести к заключению кого-то из близких в тюрьму.

Прокалывать уши. По поверьям, раны, нанесенные в этот день (даже лечебные или косметические), будут очень долго заживать и могут оставить некрасивые шрамы.

Вязать и шить (кроме вышивки оберегов). Существовал запрет на вязание узлов — боялись, что это может «завязать» судьбу или привести к пуповине вокруг шеи ребенка.

Ссориться с матерью или старшими женщинами в роду. Это сулило разлад в семье на весь год.

