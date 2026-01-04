Приметы 4 января — Настасьин день: как защитить ребенка?

Воцерковленные люди 4 января вспоминают великомученицу Анастасию Узорешительницу, очень почитаемую женщинами. В народе этот день называли Настасьиным. Святая Анастасия считалась покровительницей беременных и тех, кто находится в заключении («узах»). Ей молились о легких родах и избавлении от тяжких оков. На Руси к этому дню завершались основные заготовки мяса к Рождеству, а женщины уделяли время особому рукоделию.
Приметы о погоде на Настасьин день, 4 января
Этот день давал прогноз на середину осени и помогал понять, какой будет зима дальше.
Какова Анастасия, таков и октябрь. Если день солнечный и ясный — октябрь будет теплым; если идет снег или метель — жди дождливого и холодного октября.
Много сосулек на крышах — к урожайному году и хорошему медосбору.
Облака плывут против ветра — скоро начнется сильный снегопад.
Если в реках уровень воды снизился — лето будет засушливым, а клев рыбы — плохим.
Какая погода до обеда, такая будет и в первой половине октября; после обеда — во второй.
Приметы о зверях и птицах на 4 января
Птицы прячутся под крышу или в густые ветви — жди сильной стужи.
Слышно, как в лесу кричит сова, — к скорому похолоданию.
Если скотина в хлеву ведет себя беспокойно — чувствует приближение метели.
Вышивка и здоровье: что можно и нужно делать 4 января
Молиться о легких родах. Беременные женщины и их родственники заказывали молебен святой Анастасии. Считалось, что она помогает разрешиться от бремени без осложнений.
Вышивать полотенца. Был обычай: будущие матери вышивали специальные «родовые» полотенца. Считалось, что такое полотенце станет оберегом во время родов.
Варить постную кашу. Беременных в этот день кормили особой постной кашей, чтобы уберечь их от болезней и сглаза.
Посещать заключенных. Традиция помогать тем, кто в узах (в тюрьмах или плену), пошла от жития самой святой. В этот день приветствовалась любая благотворительность.
Почитаем мам: что нельзя делать 4 января
Бить животных. Категорически запрещалось обижать домашних питомцев или скот. Верили, что у того, кто ударит животное в этот день, начнутся проблемы с ногами или спиной.
Ходить босиком. Считалось, что хождение по дому без обуви 4 января может навлечь на семью бедность или привести к заключению кого-то из близких в тюрьму.
Прокалывать уши. По поверьям, раны, нанесенные в этот день (даже лечебные или косметические), будут очень долго заживать и могут оставить некрасивые шрамы.
Вязать и шить (кроме вышивки оберегов). Существовал запрет на вязание узлов — боялись, что это может «завязать» судьбу или привести к пуповине вокруг шеи ребенка.
Ссориться с матерью или старшими женщинами в роду. Это сулило разлад в семье на весь год.
