04 января 2026 в 00:05

Приметы 4 января — Настасьин день: как защитить ребенка?

Народные приметы на 4 января
Воцерковленные люди 4 января вспоминают великомученицу Анастасию Узорешительницу, очень почитаемую женщинами. В народе этот день называли Настасьиным. Святая Анастасия считалась покровительницей беременных и тех, кто находится в заключении («узах»). Ей молились о легких родах и избавлении от тяжких оков. На Руси к этому дню завершались основные заготовки мяса к Рождеству, а женщины уделяли время особому рукоделию.

Приметы о погоде на Настасьин день, 4 января

Этот день давал прогноз на середину осени и помогал понять, какой будет зима дальше.

  • Какова Анастасия, таков и октябрь. Если день солнечный и ясный — октябрь будет теплым; если идет снег или метель — жди дождливого и холодного октября.

  • Много сосулек на крышах — к урожайному году и хорошему медосбору.

  • Облака плывут против ветра — скоро начнется сильный снегопад.

  • Если в реках уровень воды снизился — лето будет засушливым, а клев рыбы — плохим.

  • Какая погода до обеда, такая будет и в первой половине октября; после обеда — во второй.

Погода 4 января: что говорят приметы

Приметы о зверях и птицах на 4 января

  • Птицы прячутся под крышу или в густые ветви — жди сильной стужи.

  • Слышно, как в лесу кричит сова, — к скорому похолоданию.

  • Если скотина в хлеву ведет себя беспокойно — чувствует приближение метели.

Вышивка и здоровье: что можно и нужно делать 4 января

  • Молиться о легких родах. Беременные женщины и их родственники заказывали молебен святой Анастасии. Считалось, что она помогает разрешиться от бремени без осложнений.

  • Вышивать полотенца. Был обычай: будущие матери вышивали специальные «родовые» полотенца. Считалось, что такое полотенце станет оберегом во время родов.

  • Варить постную кашу. Беременных в этот день кормили особой постной кашей, чтобы уберечь их от болезней и сглаза.

  • Посещать заключенных. Традиция помогать тем, кто в узах (в тюрьмах или плену), пошла от жития самой святой. В этот день приветствовалась любая благотворительность.

4 января: приметы

Почитаем мам: что нельзя делать 4 января

  • Бить животных. Категорически запрещалось обижать домашних питомцев или скот. Верили, что у того, кто ударит животное в этот день, начнутся проблемы с ногами или спиной.

  • Ходить босиком. Считалось, что хождение по дому без обуви 4 января может навлечь на семью бедность или привести к заключению кого-то из близких в тюрьму.

  • Прокалывать уши. По поверьям, раны, нанесенные в этот день (даже лечебные или косметические), будут очень долго заживать и могут оставить некрасивые шрамы.

  • Вязать и шить (кроме вышивки оберегов). Существовал запрет на вязание узлов — боялись, что это может «завязать» судьбу или привести к пуповине вокруг шеи ребенка.

  • Ссориться с матерью или старшими женщинами в роду. Это сулило разлад в семье на весь год.

Анастасия Фомина
А. Фомина
