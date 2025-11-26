Льготы и доплаты беременным, матерям и детям в 2026-м: подробный список

Стать матерью — это не только огромное счастье, но и большая ответственность. Чтобы помочь семьям в этот важный период, государство разработало систему финансовой и социальной поддержки. Однако разобраться в ней бывает непросто: выплаты постоянно обновляются, добавляются новые меры, а условия могут меняться. NEWS.ru подготовил актуальный и структурированный гид по всем основным льготам и пособиям — от декретных выплат до поддержки многодетных семей.

Будущим мамам

Женщинам в ожидании ребенка положено несколько видов пособий. Условия их назначения отличаются в зависимости от уровня дохода семьи и наличия официального трудоустройства. В частности, это:

Единое пособие для беременных

Единое пособие для беременных, вставших на учет на ранних сроках. Назначается малообеспеченным семьям. Размер выплаты зависит от уровня нуждаемости и может составлять 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума в регионе. В 2025 году для беременных женщин выплаты в среднем составляют от 9600 до 19 300 рублей в месяц.

Чтобы получить пособие, женщина должна соответствовать определенным условиям:

иметь гражданство РФ и постоянно проживать в России;

встать на учет в женскую консультацию на сроке беременности до 12 недель и регулярно посещать врача;

иметь низкий семейный доход — не более одного прожиточного минимума, действующего в регионе проживания, на каждого члена семьи;

соответствовать критериям имущественного ценза.

Выплата начисляется ежемесячно с первого дня месяца, следующего за подачей заявления, и выплачивается вплоть до родов.

Партнер, руководитель практики частных клиентов юридической компании «Митра» Алина Лактионова напоминает NEWS.ru, что соцвыплаты будущим матерям в вузах и колледжах теперь назначает Социальный фонд России, а не учебные заведения. А это значит, что размер пособия для них существенно увеличится. Ранее оно соответствовало размеру средней стипендии (итоговая выплата за 140 дней отпуска по беременности и родам составляла в среднем от 9300 до 23 300 рублей).

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«С 1 сентября 2025 года студентки получают пособие в размере 100% регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения. При этом наличие стипендии не станет основанием для отказа в назначении такого пособия», — подчеркнула эксперт. Таким образом, в среднем по стране выплата увеличится до 90 202 рублей.

Пособие по беременности и родам

Оно предназначено для женщин, а также для усыновителей и суррогатных матерей. Право на его получение имеют работающие по трудовому договору, военнослужащие-контрактницы, студентки-очницы и женщины, уволенные из-за ликвидации предприятия и вставшие на учет в службе занятости в течение года.

Индивидуальные предприниматели могут претендовать на выплату только при условии уплаты добровольных страховых взносов в Социальный фонд за предыдущий год. Для усыновителей пособие назначается со дня усыновления и выплачивается за период 70 календарных дней, который увеличивается до 110 дней при усыновлении двух и более детей.

Максимальный размер пособия по беременности и родам для работающих женщин при декретном отпуске в 140 дней составляет при одноплодной беременности 794 355 рублей. При осложненных родах (156 дней отпуска) — 885 139 рублей, а при многоплодной (194 дня отпуска) — 1,1 млн рублей.

В 2026 году размер пособия вырастет до 955 тыс. рублей (при стандартной беременности) и до 1,3 млн рублей (при многоплодной).

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего по призыву

Данная выплата предназначена для беременных жен военнослужащих, проходящих срочную службу по призыву. Право на него возникает, когда срок беременности составляет не менее 180 дней (примерно 26 недель). Важно, что эта выплата назначается дополнительно к любым другим федеральным детским пособиям.

Подать заявление на получение пособия можно вплоть до истечения шестимесячного срока с момента завершения мужем службы по призыву. Аналогичное право на пособие имеют жены курсантов военных училищ и вузов, однако получить его можно только в период обучения супруга на первом курсе.

Размер пособия с 1 февраля 2025 года составляет 41 807,80 рубля.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ставшим мамами

Единое пособие на детей

Данная ежемесячная выплата появилась в 2023 году и заменила сразу шесть других мер госпомощи, в числе которых пособия:

беременным женщинам, которые встали на учет на сроке до 12 недель (о котором уже было сказано выше);

по уходу за ребенком до полутора лет;

на первого ребенка до трех лет;

на третьего ребенка до трехлетнего возраста;

на детей в возрасте от трех до семи лет;

на детей от восьми до 17 лет.

Пособие назначается в случае, если семья соответствует определенным критериям:

доход на одного члена семьи за расчетный период (12 месяцев) не превышает прожиточного минимума в регионе;

ребенок не достиг 17 лет;

ребенок, а также родитель, который оформляет единое пособие, имеют российское гражданство;

семья постоянно проживает на территории России;

имущество семьи не превышает установленного перечня;

доход каждого трудоспособного члена семьи составил не меньше четырех МРОТ за расчетный период.

Размер выплаты зависит от степени нуждаемости конкретной семьи. Базовый размер пособия установлен на уровне половины прожиточного минимума. Если этой суммы не хватает для того, чтобы доход на каждого члена семьи достиг прожиточного минимума на одного члена семьи, пособие увеличивают (до 75% или 100% ПМ в регионе). В 2025-м выплаты на детей в среднем составляют от 8800 до 17 700 рублей.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Единовременное пособие при рождении ребенка

Уже более 15 лет российские семьи получают единовременную выплату от государства при рождении малыша. Это право есть у любого родителя — независимо от того, работает он по трудовому договору, является предпринимателем или вообще не занят официально.

Принципиально важно, что размер этой выплаты всегда одинаков. Неважно, первый это ребенок или третий — сумма не меняется. А если в семье родилась двойня или тройня, то пособие положено на каждого из детей.

С 1 февраля 2025 года размер единовременного пособия при рождении ребенка составляет 26 941 рубль. Если семья живет в регионе, где действует повышающий коэффициент, пособие увеличивается на размер коэффициента.

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

Право на получение пособия по уходу за ребенком имеет тот член семьи, который фактически ухаживает за ним и находится в соответствующем отпуске. Хотя чаще всего его оформляет мать, получателем может стать отец, усыновитель или опекун, если именно они берут на себя эту роль.

Основной мерой поддержки в этот период является ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Оно призвано компенсировать семье потерю дохода одного из родителей, временно оставившего работу для воспитания малыша. Для его оформления ключевое значение имеют официальное трудоустройство заявителя.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сумма рассчитывается как 40% от среднего заработка за последние два года, однако есть определенные ограничения. С 1 января 2025 года минимальный размер ежемесячного пособия составляет 9227,24 рубля (на основании МРОТ), а максимальный — 68 995,48 рубля.

Если мама не работает (но и не стоит на бирже труда), то она получает пособие до 1,5 лет через общую систему выплат на детей (единое пособие). В данном случае размер выплаты зависит от категории получателя:

минимальная сумма — 9227 рублей — предназначена для студентов очной формы, уволенных во время беременности женщин, а также родителей, которые непосредственно осуществляют уход за ребенком;

максимальная сумма — 18 454 рубля — выплачивается женщинам, уволенным в связи с ликвидацией предприятия во время нахождения в отпуске по беременности и родам.

Материнский капитал

Материнский капитал — одна из основных государственных мер поддержки семей с детьми.

Сейчас размер выплаты на первого ребенка составляет 690 266,95 рубля. При рождении второго семья получит еще 221 895,14. Если она не получила маткапитал на первенца, то за второго ребенка семье выплатят две суммы разом, то есть 912 162,09 рубля. С 1 февраля 2026 года выплату проиндексируют на 6,8%, в итоге размер пособия на первого ребенка увеличится почти на 47 тыс. рублей, на второго (доплата) — на 15 тыс., единовременно за второго ребенка — на 62 тыс. рублей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эти средства можно направить на улучшение жилищных условий (покупку, строительство, реконструкцию жилья и погашение ипотеки), потратить на образование ребенка (детский сад и вуз), на формирование накопительной пенсии матери или отца, а также на приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов.

Семьи с низким доходом могут получать ежемесячную выплату из маткапитала.

Многодетным мамам

Многодетные семьи (с тремя и более детьми) имеют право на следующие льготы:

Гибкий график отпусков. Родители могут взять ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время, если в семье есть ребенок младше 14 лет.

Налоговые льготы. Увеличенный налоговый вычет по НДФЛ, что уменьшает подоходный налог. Скидки на налог на имущество и земельный налог.

Господдержка для погашения ипотеки. Семьи, в которых третий или следующий ребенок родился с 2019 по 2030 год, могут получить 450 тыс. рублей на частичное или полное погашение ипотечного кредита.

Бесплатная земля. Семья может получить в собственность земельный участок площадью 10 соток. Участки предоставляются в порядке очереди.

Скидка на оплату ЖКУ. Многодетным семьям положена компенсация 30%. Это минимальная скидка на федеральном уровне. Региональные власти могут повышать процент.

Детям

Пособие на ребенка военнослужащего по призыву. Выплачивается ежемесячно до достижения ребенком трех лет.

Пособие по потере кормильца. Назначается детям, потерявшим одного или обоих родителей. Размер зависит от страхового стажа кормильца.

Бесплатное обеспечение лекарствами детей до трех лет (по рецепту врача), а для детей из многодетных семей — до шести лет.

Льготное санаторно-курортное лечение для детей из определенных категорий семей.

Обеспечение школьной формой или денежная компенсация на ее приобретение (для многодетных).

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Региональные выплаты и льготы

Каждый субъект РФ устанавливает свои меры поддержки. Они могут сильно различаться. Это могут быть, например, губернаторские выплаты при рождении ребенка (единовременные), ежемесячные доплаты к федеральным пособиям, льготы на проезд, посещение музеев, кружков.

Так, в 2025 году в ряде регионов России ввели пособие для молодых мам: если женщина станет матерью до 25 лет, она сможет получить единовременную выплату. Например, в Мордовии, Самарской области, Красноярском крае (до 23 лет) выплата составляет 100 тыс. рублей.

Как оформить пособия

Первое: определите, какие выплаты вам полагаются. Часто это можно сделать через портал «Госуслуги» в разделе «Семья и дети». Далее следует подготовить пакет документов: паспорта, свидетельства о рождении детей, справки о доходах, документы, подтверждающие прописку и состав семьи.

Следующий шаг — подача заявления, это можно сделать через портал «Госуслуги» (электронно), а также лично — в отделении Социального фонда России (СФР) или любом МФЦ («Мои документы»).

Читайте также:

До 1 млн рублей: кому положена максимальная выплата по беременности и родам

Маткапитал, ипотека, налоговая выплата: как изменятся меры поддержки семей

До 18 000. Пособие на детей вырастет в 2026-м: кому положено, как получить

Новые выплаты для беременных студенток: каков размер пособия, как получить