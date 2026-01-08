Атака США на Венесуэлу
08 января 2026 в 18:59

Раскрыто состояние белгородского чиновника, пострадавшего от дрона ВСУ

Гладков: глава Грайворонского округа находится в состоянии средней тяжести

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Глава Грайворонского округа Белгородской области Дмитрий Панков, пострадавший в результате атаки дрона ВСУ, находится в состоянии средней степени тяжести, написал в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Это уже третье ранение чиновника.

С закрытой черепно-мозговой травмой и множественными осколочными ранениями главу округа доставили в Грайворонскую ЦРБ. По оценке медиков, состояние средней степени тяжести, — написал Гладков.

Ранее стало известно, что Панков получил ранения во время атаки дрона на коммерческий объект. Перед второй атакой чиновник помог женщине, чья машина пострадала от удара беспилотника.

До этого в Белгородской области в селе Грузском сдетонировал украинский дрон. В результате взрыва погиб мирный житель. Как уточнил Гладков, от полученных ранений мужчина скончался на месте.

Кроме того, в Белгородской области погибли двое мирных жителей после двух атак беспилотников. В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа мужчина скончался на месте до приезда врачей, а в селе Белянка Шебекинского округа дрон атаковал частный дом — также погиб один человек.

