Маткапитал, ипотека, налоговая выплата: как изменятся меры поддержки семей

В Госдуме РФ готовят обновленную версию законопроекта о прогрессивной шкале маткапитала. Выплату на второго ребенка хотят увеличить до 1 млн рублей, на третьего — до 1,5 млн. NEWS.ru рассказывает, какие еще меры поддержки семей с детьми могут ввести в 2026 году.

На сколько может увеличиться маткапитал в 2026 году

Фракция «Справедливая Россия — За правду» готовит новую версию законопроекта о прогрессивной шкале маткапитала. Предлагается увеличить выплаты на второго ребенка до 1 млн рублей, на третьего — до 1,5 млн.

По словам председателя партии Сергея Миронова, в таком виде эффективная демографическая программа начнет работать на многодетность.

Депутат напомнил, что в предыдущей версии законопроекта о прогрессивной шкале маткапитала предусматривалось повышение выплаты на второго ребенка почти до 900 тыс. рублей, на третьего — до 1,4 млн.

Ранее о необходимости модернизации маткапитала заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. По его словам, ведомство прорабатывает совместно с Советом Федерации более существенную поддержку семей при рождении второго ребенка.

Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, правительство РФ подготовит предложения по модернизации маткапитала к ноябрю.

Сколько сейчас составляет размер маткапитала

Сейчас размер маткапитала на первого ребенка составляет 690 266,95 рубля. При рождении второго семья получит еще 221 895,14. Если она не получила маткапитал на первенца, то за второго ребенка семье выплатят две суммы разом, то есть 912 162,09 рубля.

Можно направить эти средства на улучшение жилищных условий (покупку, строительство, реконструкцию жилья и погашение ипотеки), потратить на образование ребенка (детский сад и вуз), на формирование накопительной пенсии матери или отца, а также на приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов.

Семьи с низким доходом могут получать ежемесячную выплату из маткапитала.

Какие льготы и выплаты сейчас обсуждаются в Госдуме

Выплата на погашение ипотеки для многодетных семей

Весной в Госдуму был внесен законопроект о повышении размера выплаты для многодетных семей на погашение ипотеки — с 450 тыс. до 900 тыс. рублей. За пять лет субсидию ни разу не индексировали. При этом цены на жилье сильно выросли, а ставки по ипотеке стали, по сути, заградительными, объяснила автор инициативы глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Условия участия в программе, предположительно, останутся прежними. Право на получение выплаты имеют семьи с детьми, оформившие ипотеку. Предполагается, что законопроект вступит в силу с 1 января 2026 года. О принятии закона не сообщалось, однако летом глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков говорил, что это предложение всеми поддерживается.

Компенсация аренды жилья семьям с детьми

Летом фракция СРЗП подготовила законопроект о ежемесячных выплатах на аренду жилья для молодых семей с детьми. Он был внесен в Госдуму 8 июля.

Размер предлагаемой компенсации зависит от количества детей:

50% арендной платы — для семей с одним ребенком;

70% — с двумя детьми;

100% — для многодетных (трое и более детей).

Право на выплаты, как ожидается, получат только российские граждане. Но есть возрастное ограничение: оба родителя должны быть младше 36 лет. Кроме того, семья должна быть официально признана нуждающейся в улучшении жилищных условий или не должна иметь собственного жилья.

Решение о предоставлении этой выплаты пока не принято в Госдуме.

Какие инициативы депутатов могут пройти в Госдуме

По мнению доцента экономического факультета РУДН Андрея Гиринского, идея повышения маткапитала на второго ребенка до 1 млн рублей, а на третьего — до 1,5 млн имеет свою логику. Тем не менее нужно понимать ресурсную составляющую такого шага и временной лаг до получения макроэкономического эффекта, отметил он.

Собеседник NEWS.ru назвал резкий рост выплат на погашение ипотеки избыточным шагом. По его словам, эту сумму следует повышать постепенно — в ближайшие два три-года до 600–700 тысяч рублей.

По мнению профессора кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлии Финогеновой, принятие вышеназванных инициатив возможно только при условии включения в бюджет с нового финансового года источников дополнительных поступлений либо при сокращении других статей расходов.

Обычно размер материнского капитала индексируют с 1 февраля на уровень фактической инфляции предыдущего года, напомнила она. В 2025-м его повысили на 9,5%. По этой причине выплаты вырастут в любом случае, вопрос только в том — на сколько.

Как изменятся меры поддержки семей с детьми в 2026 году

Индексация пособий и больничных по уходу за ребенком

C 1 января 2026 года наряду с увеличением МРОТ будет повышен минимальный размер оплаты больничного по уходу за ребенком. Как рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, выплата для всех граждан будет не менее 27 тыс. рублей в месяц. При этом для детей до семи лет (включительно) работодатель должен полностью оплачивать больничный (100% от зарплаты), независимо от стажа родителя.

Кроме того, почти на 20% увеличится размер пособия по беременности и родам.

Семейная налоговая выплата

C июня 2026 года работающим родителям с низким доходом будут перечислять ежегодную семейную выплату. Она будет оформлена в виде возврата части НДФЛ. Россияне смогут вернуть 7% из 13% налога, уплаченного за предыдущий год.

