В ГД напомнили о пониженных страховых взносах для малого и среднего бизнеса

В 2026 году пониженные страховые взносы в размере 15% для малого и среднего бизнеса (МСП) будут сохранены для ряда приоритетных отраслей, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Он отметил, что речь идет о тех компаниях, чья деятельность входит в утвержденный перечень из 54 видов экономической деятельности.

С 1 января 2026 года для малого и среднего бизнеса в ряде приоритетных отраслей сохраняется пониженный тариф страховых взносов. Смысл меры в том, что государство снижает обязательные начисления на выплаты работникам для определенного круга МСП, если предприятие работает в сферах, которые власти относят к важным для экономики и для повседневных услуг людям. Кому это адресовано на практике: организациям и предпринимателям, которые относятся к МСП и ведут работу по видам деятельности из перечня. Отдельно названы агропромышленный комплекс, производство продуктов питания, промышленные направления, социально значимые услуги, также некоммерческий сектор, ― объяснил Говырин.

Парламентарий подчеркнул, что ставка действует независимо от предельной величины базы для начисления взносов, то есть при росте выплат и достижении порогов по базе сам принцип применения ставки для этой категории не меняется. Собеседник добавил, что взносы входят в постоянные расходы вместе с фондом оплаты труда, и любая корректировка ставок напрямую влияет на стоимость найма и сохранения персонала.

Когда тариф ниже, у компании появляется больше пространства для оплаты труда, расширения штата, запуска сезонных работ, инвестиций в производство или сервис. Для отраслей с высокой долей зарплатных расходов это особенно заметно, потому что взносы начисляются регулярно. При этом льгота связана с принадлежностью к конкретным видам деятельности из перечня, поэтому для бизнеса становится значимым соответствие заявленного профиля реальной структуре работы: именно от этого зависит право применять 15% в расчетах, ― резюмировал Говырин.

