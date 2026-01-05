Россиянам рассказали, кто будет получать налоговую семейную выплату

Налоговые выплаты в 2026 году будут предоставлены семьям, не имеющим задолженностей по алиментным обязательствам, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Для получения субсидии, по его словам, также важно наличие двух и более несовершеннолетних детей.

С 1 января 2026 года начнет действовать мера, направленная на поддержку семей с двумя и более детьми, — это налоговая семейная выплата. Если совокупный среднедушевой доход такой семьи менее полутора прожиточного минимума, то будет возвращаться часть НДФЛ. Для получения этой меры поддержки важно иметь двоих и более детей до 18 лет или до 23, если они учатся очно, и не иметь долгов по алиментам. Кроме того, один или оба родителя должны официально работать, — поделился Щербаченко.

Он пояснил, что в данном случае государство сравнит сумму налога на доходы физических лиц, уплаченную в 2025 году, с расчетом по ставке 6%. По словам Щербаченко, сейчас минимальная ставка налога составляет 13%, поэтому государство вернет разницу в 7% одним платежом в 2026 году. Доцент указал, что эти средства поступят автоматически, и гражданам не нужно будет заниматься бумажной волокитой — все заботы возьмет на себя Социальный фонд.

Для определения соответствия семьи установленным критериям необходимо произвести расчет среднедушевого дохода по следующей формуле: среднедушевой доход = сумма всех доходов семьи за год / 12 месяцев / количество членов семьи, — заключил Щербаченко.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что новая семейная выплата станет реальной мерой поддержки российских семей начиная с 2026 года. По его словам, все государственные инициативы должны быть выстроены вокруг семей.