Путин рассказал о новой семейной выплате в России

Новая семейная выплата будет реальным способом поддержки российских семей с 2026 года, заявил президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве. По его словам, все должно выстраиваться вокруг семьи.

Обращаю внимание на то, что дополнительные меры поддержки семей вводятся с 1 января следующего года. Например, из уплаченных 13% НДФЛ в семьях, где доходы являются скромными, меньше 1,5 прожиточных минимумов на человека, из 13% уплаченных 7% будет возвращаться обратно в семью. Надеюсь, что это будет реальным способом поддержки семей с детьми, — сказал Путин.

Ранее президент заявил, что действующая повышенная ставка налога на добавленную стоимость (НДС) не будет вечной. По его словам, в будущем налоги будут снижаться.

Путин также объяснил, что налог на добавленную стоимость повысят в России для достижения сбалансированности бюджета. Глава государства отметил, что этот вопрос острый, и добавил, что он долго обсуждался в правительстве. Президент указал, что в целом удалось добиться поставленной цели за счет увеличения НДС.