Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 14:03

Путин рассказал о новой семейной выплате в России

Путин: новая семейная выплата будет реальным способом поддержки семей

19 декабря 2025. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» 19 декабря 2025. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Новая семейная выплата будет реальным способом поддержки российских семей с 2026 года, заявил президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве. По его словам, все должно выстраиваться вокруг семьи.

Обращаю внимание на то, что дополнительные меры поддержки семей вводятся с 1 января следующего года. Например, из уплаченных 13% НДФЛ в семьях, где доходы являются скромными, меньше 1,5 прожиточных минимумов на человека, из 13% уплаченных 7% будет возвращаться обратно в семью. Надеюсь, что это будет реальным способом поддержки семей с детьми, — сказал Путин.

Ранее президент заявил, что действующая повышенная ставка налога на добавленную стоимость (НДС) не будет вечной. По его словам, в будущем налоги будут снижаться.

Путин также объяснил, что налог на добавленную стоимость повысят в России для достижения сбалансированности бюджета. Глава государства отметил, что этот вопрос острый, и добавил, что он долго обсуждался в правительстве. Президент указал, что в целом удалось добиться поставленной цели за счет увеличения НДС.

выплаты
Владимир Путин
семьи
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин сообщил, как звонил одному из командиров на фронте
Путин ответил на вопрос о распределении студентов медвузов
В Севастополе была объявлена воздушная тревога
Адвокат раскрыл, могут ли уволить за перекуры во время работы
Путин указал, какая мода на самом деле нужна России
Вдова Кирка намерена добиться избрания друга мужа президентом США
Экс-депутат Рады раскрыл будущее выделенных Украине $90 млрд от Евросоюза
Джигурда удивил поклонников планами на 2026 год
Генетик раскрыла причины чувствительности кожи к солнцу
Путин назвал ключевой фактор поддержания стабильности в мире
Путин оценил роль Татарстана в межрелигиозном диалоге
Путин назвал самого надежного друга России
Путин объяснил, почему в регионах отключают мобильную сеть
Путин заявил о недопустимости падения благосостояния семей с детьми
Трамп допустил возможность начала войны США и Венесуэлы
Путин высказался о продлении пособия по уходу за ребенком до трех лет
Экономист ответил, когда в России может снизиться НДС
«Нас там не ждут»: Путин об отношениях России с НАТО
Сын Кадырова прокомментировал ЧП с ребенком в российской школе
«Непростые решения, но мы согласны»: Путин о переговорах на Аляске
Дальше
Самое популярное
Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Встречайте Новый год с новым салатом «Сказка»: изобилие вкусов на одной тарелке
Общество

Встречайте Новый год с новым салатом «Сказка»: изобилие вкусов на одной тарелке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.